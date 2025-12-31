Trump: "Erdoğan'a F-35 satacağız, ona inanıyorum, Bibi de saygı duyuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan Binyanin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye üst düzey F-35 savaş uçakları satmayı düşündüğünü söyledi.

Trump: "Türkiye'ye F-35 satmakta ciddiyiz"

Trump, salı günü Florida'daki ikametgahı Mar-a-Lago'da Netanyahu ile görüşürken, Türkiye'yle F-35 anlaşmasına ilişkin soruya, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" diye karşılık verdi.

ABD Başkanı, kendisinin Erdoğan"a "inandığını ve saygı duyduğunu" söyledi. İsrail Başbakanının takma adıyla "Bibi de ona saygı duyuyor" diye ekledi.

Muhalefet: "Kimse bize sormadı"

Muhalefet lideri Liberman ise F-35 satışına karşı çıkarak, "Suriye'de Esad rejimini El Kaide rejimiyle değiştirdik" dedi.

ABD, NATO müttefiki olmasına karşın 2019'da Rusya'dan füze savunma sistemleri satın alması sonrasında Türkiye'yi son kuşak görünmez jet savaş uçağı F-35 projesinden dışlamıştı.

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkardı iddiası

İsrail, bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak kaygısıyla gelişmiş F-35 savaş uçaklarının Türkiye ve diğer komşu ülkelere potansiyel satışına karşı çıkıyordu.

Trump, Erdoğan, Netanyahu: Bir saygı seli

Trump İsrail’in en büyük medya gruplarından biri olan Yedioth Ahronoth Group’a ait ynet.com haber sitesinin Erdoğan'ın Başbakan Netanyahu'ya yönelik, özellikle de "Hitler" yakıştırmasıyla ilgili açıklamaları ve İsrail ve Türkiye arasında olası bir çatışma konusunda sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

"Erdoğan'ı tanıyorum, iyi bir dostum. Ona inanıyorum ve saygı duyuyorum, Bibi de ona saygı duyuyor - aralarında bir sorun olmayacak."

Trump odadan çıkarken de, "Söz veriyorum, bunları asla [İsrail'e] karşı kullanmayacaklar," dedi. "Sorun yaşamayacağız."

Trump İsrail Başbakanı'nın nisandaki ABD gezisi sırasında da Netanyahu'yla birlikteyken Erdoğan'ı sevgi dolu sözcüklerle anmıştı.

BİR "SEVGİ" ÜÇGENİ Trump'tan Netanyahu'ya: "Erdoğan'ı seviyorum ve o da beni, sorunlarınızı çözerim"

İsrail muhalefetinin tepkisi

Buna karşılık eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet lideri Avigdor Liberman, Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki rolü ve bölgesel denge üzerindeki etkisine yönelik sert değerlendirmeler ileri sürdü.

Liberman, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının ve Gazze’ye olası bir Türk askeri girişinin bölgedeki güç dengesini “dramatik şekilde değiştireceğini” söyledi.

Liberman: "Esad rejimini El Kaide rejmiyle değiştirdik"

Liberman X'te yayımlanan bir video klibinde Türkiye'ye F-35 satışı bağlamında şunları dile getirdi:

“Suriye’de ne oldu? Esad rejimini El Kaide rejimiyle değiştirdik. İranlılar yerine Türkler geldi ve ekipman kuruyorlar. Türkiye’ye F-35’lerin verilmesi konusunda hiç kimse bize sormadı. Türklerin Gazze’ye gelişiyle birlikte bu bölgesel güç dengesini dramatik şekilde değiştirdi. Bu nedenle hükümet bir an önce değiştirilmelidir.”

(AEK)