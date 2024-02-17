Trump, "emlak dolandırıcılığı"ndan 355 milyon dolar para cezasına mahkum oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump "emlak sektöründe hileli işler yapmak" suçlamasıyla New York'ta yargılandığı davaya bakan Yargıç Arthur Engoron tarafından 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürü de 1 milyon dolar para cezasına çaptırıldılar.

Para cezasına ek olarak Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl süreyle New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirildi.

Aynı yargıç 27 Eylül 2023'te de eski başkanın bazı şirketlerine el konularak tasfiye edilmesine hükmetmişti.

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Trump, New York'ta 2 Ekim 2023'ten bu yana devam eden duruşmalara zorunlu olmadığı halde defalarca katılmış, davanın "siyasi saiklerle" açıldığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

AA'nın haberine göre, New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermişti.

(AEK)