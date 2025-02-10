Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu.

"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD 2023'te 82,1 milyar dolar çelik ve demir ile 27,4 milyar dolarlık alüminyum ithal etmiş, buna karşın 43,3 milyar dolarlık çelik ve demir ile 14,3 milyar dolarlık alüminyum ihraç etmişti.

Avrupa rest çekti

Avrupa Komisyonu, ABD'den yeni vergiler konusunda resmi bir bildirim almadıklarını belirtirken Trump'ın yeni vergiler getirme vaadine yanıt olarak, "Avrupalı işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını koruyacağız” dedi ve ABD’ye ek vergi uygulamakla tehdit etti:

"AB, ihracatına gümrük vergisi uygulanması için hiçbir gerekçe görmemektedir. Avrupalı işletmelerin, işçilerin ve tüketicilerin çıkarlarını haksız tedbirlere karşı korumak üzere harekete geçeceğiz.”

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin şirketlerinin "ABD çelik sektöründe önemli yatırımlar yaptığını, hem ABD'de hem de Avustralya'da binlerce kişiye iş imkanı yarattığını" söyledi. Albanese, "Avustralya'nın ulusal çıkarları için ABD yönetimiyle birlikte mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Dünya borsaları düşürdü

Trump'ın açıklamalarının ardından dolar; euro, yen ve sterlin gibi para birimlerine karşında yüzde 0,3 değer kazandı. Londra Metal Borsası'nda işlem gören alüminyum ton başına yüzde 0,5 artışla 2 bin 633 dolara çıktı.

Türkiye’de Kardemir Karabük Demir Çelik saat 12,54 itibariyle yüzde 1,52, İskenderun Demir ve Çelik yüzde 1,27, Ereğli Demir ve Çelik yüzde 1,96 düşüşteydi.

Avrupa'nın en büyük üreticilerinden ArcelorMittal'in hisseleri yüzde 2,2, Güney Koreli çelik üreticileri Hyundai Steel ve Posco Holdings'in hisseleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 0,8 düşüşteydi.

2023’te Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 14,83 milyar dolar, ABD'den ithalatı ise 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD, Türkiye'nin en büyük dördüncü ticaret ortağı konumunda.

Tüm ülkeleri etkileyecek

Trump geçen hafta ABD'nin komşuları Çin’e yüzde 10, Meksika ve Kanada’ya yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Ancak kararın uygulanmasına saatler kala Meksika ve Kanada’ya uygulanacak vergiyi 30 gün süreyle ertelemişti.

Kanada, Çin ve Meksika, ABD'ye çelik ve alüminyum ürünleri ihraç eden en büyük ülkeler ancak Trump'ın önerdiği vergiler, Brezilya'dan Almanya'ya, Güney Kore'den Türkiye’ye kadar pek çok ülkeyi etkileyecek.

(HA)