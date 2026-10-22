ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.10.2026 03:48 22 Ekim 2026 03:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.10.2026 04:23 22 Ekim 2026 04:23
Okuma Okuma:  3 dakika

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI BİTİYOR MU?

Trump, "Barışa en yakın noktadayız" diyor, Zelenskiy "Cephe hattını donduran ateşkese", Putin "müzakereye" hazır

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir iddiayla Ukrayna'da savaşınsona ermesine "şimdiye kadarki en yakın noktada" olunduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy "mevcut cephe hattında" ateşkesi kabul edebileceğini açıkladı, Putin üçlü görüşmelere onay verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, "Barışa en yakın noktadayız" diyor, Zelenskiy "Cephe hattını donduran ateşkese", Putin "müzakereye" hazır
(Soldan) Zelenskiy, Trump ve Putin/ Kolaj: bianet.org
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, 21 Ekim'de St. Petersburg'da Putin'le yaklaşık 3 saat görüştü. Trump, barışa "hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını söylerken, Zelenskiy Fox News'e verdiği demeçte cephenin mevcut hattında dondurulmasına razı olduğunu açıkladı.
  • Kremlin, kasım ayında üçlü müzakerelere başlamaya hazır olduklarını bildirdi, ancak Ukrayna ve Avrupa'nın önerilerini yetersiz buldu. Rusya, Donetsk'in tamamı üzerinde kontrol ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması taleplerini sürdürüyor.
  • Görüşmede ABD-Rusya ekonomik ilişkileri de ele alındı. Zelenskiy, Rusya'nın geçmişte müzakereleri iptal ettiğini hatırlatarak temkinli bir tutum sergiledi. Yeni görüşmelerin açıklanmasına rağmen saldırılar devam ediyor ve üzerinde anlaşılmış somut bir barış planı henüz bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un 21 Ekim Çarşamba günü St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Washington, Moskova ve Kiev'den savaşın sonlandırılmasına ilişkin açıklamalar geldi.

Trump barışın yakın olduğu görüşünü yinelerken, Kremlin görüşmelerin kasımda yeniden başlamasına hazır olduğunu, ancak Ukrayna ve Avrupalı ülkelerin önerilerinde tatmin edici bir çözüm bulamadığını bildirdi.

Trump: "Belki hiç olmadığı kadar yakınız"

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'le önceki günkü görüşmesine atıfla şunları söyledi:

"Geçen gün Vladimir Putin'le Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi konuştum. Sanırım buna yaklaşıyoruz; belki de şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar."

Trump'ın açıklaması, Witkoff'un Putin'le yaklaşık 3 saat süren görüşmesiyle aynı güne denk geldi. ABD Başkanı, Putin'den Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasını da istediğini belirtti. Hubbard 21 Ekim'de serbest bırakıldı. Trump, karşılığında bir tutuklu takası yapılmadığını söyledi.

Zelenskiy: "Cepheyi bulunduğu yerde donduralım"

Zelenskiy, 21 Ekim'de Fox News'ün Fox & Friends programında, savaşın bugünkü cephe hattında durdurulmasını öngören bir barış düzenlemesine razı olup olmayacağı sorusuna olumlu yanıt verdi:

"Evet, şu anda cepheyi dondurmamız gerekiyor. Bence bu, savaşı sona erdirmenin gerçekçi bir yolu."

Zelenskiy, çatışmaların durdurulmasını Trump'ın kullandığı "öldürmeyi durdurmak" ifadesiyle ilişkilendirerek bunun Rusya'dan bekledikleri asgari adım olduğunu söyledi. Ateşkesten sonra ABD ve Avrupa'dan güvenlik garantileri isteyeceklerini belirtti.

Zelenskiy'nin açıkladığı tutum, Rusya'nın halen kontrolünde bulunan Ukrayna toprakları üzerindeki egemenliğinin hukuken tanınmasını içermiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Donbas'ın Rusya'ya bırakılması yönündeki önerilere karşı çıkmayı sürdürdü.

Norveç'te Witkoff ve Avrupalı yetkililerle bir gün önce görüşen Zelenskiy, ülkesinin ABD-Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu da söyledi. Üçlü görüşmelerin kasım başından geç olmamak üzere yapılmasını istediklerini bildirdi.

Putin görüşmeyi kabul etti, ateşkese onay vermedi

Witkoff ile Putin'in St. Petersburg'daki görüşmesinin ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya "ilke olarak hazır" olduğunu açıkladı. Uşakov'a göre müzakereler 10 Kasım'dan sonra başlayabilir ve savaş sonrasında Rusya ile Ukrayna'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı üzerinde yoğunlaşabilir.

Bununla birlikte Uşakov, Witkoff'un Oslo'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştükten sonra getirdiği öneriler için, "Ukrayna krizinin çözümü bakımından gerçekten değerli pek az şey içeriyorlardı" dedi. Daha sonra Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova'nın önerilerden tamamen memnun olmadığını ancak bunların doğru yönde bir adım sayılabileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin tamamı üzerinde kontrol ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması yönündeki taleplerini koruyor. Moskova'nın tutumu, geçici bir ateşkes öncesinde kapsamlı bir anlaşmaya varılması yönünde.

Washington-Moskova ilişkilerinde ekonomik başlıklar

Witkoff'un Putin'le görüşmesinde yalnızca Ukrayna savaşı değil, ABD-Rusya ekonomik ilişkileri de ele alındı. Kremlin'e göre iki taraf ortak ekonomik projeleri, Rus dizelinin uluslararası piyasalara satışını ve savaş sonrasındaki işbirliğini görüştü. Trump'ın damadı Jared Kushner görüşmeye uzaktan katıldı.

Washington yönetiminin Rusya'yla dizel ticaretine ilişkin adımları ve bazı yaptırımları gevşetmesi, Kiev ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni gerilimlere yol açtı. Witkoff, Putin'le görüşmesini "yapıcı" olarak niteledi ve yapılacak önemli işler bulunduğunu belirtti.

Zelenskiy: "Bu kez ne olacağını göreceğiz"

Zelenskiy, 21 Ekim akşamı yayımladığı sesli açıklamada yeni müzakerelerin amacının savaşın sona erdirilmesi ve liderler düzeyinde bir buluşmaya hazırlık olduğunu söyledi. Rusya'nın daha önce de çeşitli görüşme formatlarına hazır olduğunu açıklayıp ardından bunları iptal ettiğini hatırlattı:

"Bu kez ne olacağını göreceğiz."

Zelenskiy ayrıca ateşkes, enerji altyapısına saldırıların durdurulması ve insani girişimlerle ilgili bütün önerilere destek verdiklerini bildirdi.

Üç ülke arasında ocak ve şubatta yapılan önceki görüşmelerden savaşın sona erdirilmesine ilişkin bir anlaşma çıkmamış; başlıca somut sonuç esir değişimleri olmuştu. Yeni görüşmelerin açıklanmasının ardından da saldırılar durmadı. 21 Ekim'de Rus saldırılarında Ukrayna'da sivillerin öldüğü bildirildi; Zelenskiy'nin akşamki açıklamasının ardından Kiev'de hava saldırısı alarmı verildi.

Trump'ın "savaşı sona erdirmeye yaklaştıkları" yönündeki açıklamasına karşın 21 Ekim itibarıyla üzerinde anlaşılmış bir ateşkes, kesinleşmiş müzakere takvimi ya da tarafların ortaklaşa kabul ettiği barış planı bulunmuyor.

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.-Moskova-Kiev
ukrayna-rusya savaşı zelenskiy Putin trump Barış müzakere ateşkes
ilgili haberler
Trump'tan Zelenski'ye: Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var
11 Ekim 2026
/haber/trump-tan-zelenski-ye-ukrayna-nin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-var-324302
TRUMP-ZELENSKİY FLORİDA'DA
Zelenskiy: "Donbass'tan çekilmeyeceğiz, bu bir Rus hayali"
30 Aralık 2025
/haber/zelenskiy-donbass-tan-cekilmeyecegiz-bu-bir-rus-hayali-315057
Trump–Zelenskiy görüşmesi sonrası mesaj: Ukrayna’da barış yakın
29 Aralık 2025
/haber/trump-zelenskiy-gorusmesi-sonrasi-mesaj-ukraynada-baris-yakin-315034
RUSYA, UKRAYNA, ABD GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle "barış koşullarını" görüştü
19 Ağustos 2025
/haber/trump-zelenskiy-ve-avrupali-liderlerle-baris-kosullarini-gorustu-310569
ALASKA: UKRAYNASIZ BARIŞ ZİRVESİ
Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız
12 Ağustos 2025
/haber/putin-e-ukrayna-topragi-vaat-eden-trump-zelenskiy-nin-takasa-karsi-cikmasindan-rahatsiz-310324
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump'tan Zelenski'ye: Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var
11 Ekim 2026
/haber/trump-tan-zelenski-ye-ukrayna-nin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-var-324302
TRUMP-ZELENSKİY FLORİDA'DA
Zelenskiy: "Donbass'tan çekilmeyeceğiz, bu bir Rus hayali"
30 Aralık 2025
/haber/zelenskiy-donbass-tan-cekilmeyecegiz-bu-bir-rus-hayali-315057
Trump–Zelenskiy görüşmesi sonrası mesaj: Ukrayna’da barış yakın
29 Aralık 2025
/haber/trump-zelenskiy-gorusmesi-sonrasi-mesaj-ukraynada-baris-yakin-315034
RUSYA, UKRAYNA, ABD GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle "barış koşullarını" görüştü
19 Ağustos 2025
/haber/trump-zelenskiy-ve-avrupali-liderlerle-baris-kosullarini-gorustu-310569
ALASKA: UKRAYNASIZ BARIŞ ZİRVESİ
Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız
12 Ağustos 2025
/haber/putin-e-ukrayna-topragi-vaat-eden-trump-zelenskiy-nin-takasa-karsi-cikmasindan-rahatsiz-310324
Sayfa Başına Git