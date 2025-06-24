Trump "Ateşkes" dedi, Tahran yalanladı

İsrail-İran çatışmasının 12. gününde tansiyon hâlâ yüksek. ABD, 21 Haziran’da İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere saldırı düzenlediğini ve bu tesislerin tamamen yok edildiğini duyurdu.

İran ise iki gün sonra misilleme yaparak, ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’ne altı füze fırlattığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı yaptığı açıklamada İran ve İsrail’in tam bir ateşkes konusunda anlaştığını ileri sürdü. Trump, ateşkesin 12 saatlik sürelerle devreye gireceğini ve savaşın 24 saat içinde resmen sona ereceğini söyledi. Açıklamasında, "Bu savaş yıllar sürebilir ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilirdi ama olmadı ve asla olmayacak!" ifadelerine yer verdi.

Trump’ın açıklamasının hemen ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes anlaşmasını yalanladı. Erakçi, İsrail ile herhangi bir ateşkesin söz konusu olmadığını belirtti ve İsrail’in saldırılarını Tahran saatiyle sabah 04.00’e kadar durdurmaması hâlinde yanıtların süreceğini duyurdu.

Saldırılar devam ediyor

Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırıları yapıldığını bildirdi. İran'dan gelen bu saldırılarla birlikte çatışmaların sürdüğü gözlemlenirken, İsrail’in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı. Beerşeva’da bir binaya füze isabet etti, üç kişi hayatını kaybetti.

Diplomatik temaslar yoğunlaştı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ateşkes için İsrail Başbakanı Netanyahu ile doğrudan, İran ile ise dolaylı kanallar üzerinden temas kurdu. Katar’ın da arabuluculuk yaptığı görüşmelerde, İran’ın ABD'nin teklifine prensipte olumlu yaklaştığı iddia edildi. Ancak İranlı yetkililer bu iddiayı resmen doğrulamadı.

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İranlı kaynaklar, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına son vermemesi hâlinde barışın mümkün olmadığını belirtti. Tahran yönetimi, İsrail ve ABD'nin ateşkes açıklamalarını, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik "propaganda" olarak nitelendirdi.

İran’ın hedef aldığı Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, yaklaşık 8 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor ve ABD’nin Ortadoğu’daki en stratejik üslerinden biri olarak biliniyor. Saldırının ardından üs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırılar protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan halk, İsrail'in ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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(EMK)