Trump askerlere kanunsuz emirlere uymama yükümlülüklerini hatırlatan vekilleri idamla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "orduyu isyana teşvik"ten "ölüm cezasını hak eden” davranışları nedeniyle bazı Demokrat milletvekillerinin"tutuklanarak yargılanmalarını" istedi.

Çoğu eski muhariplerden oluşan bir grup muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili, iki gün önce askerler ve istihbarat görevlilerini "yasadışı emirlere uymamaya" çağıran bir video kaydı yayınlamışlardı.

ABD'de Trump'ın göçmenleri yasal prosedürlere uymaksızın yakalayıp hızla sınırdışı etmek üzere 2025 yazında yetkilendirdiği Gümrük Muhafaza memurlarının zulmüne karşı ayaklanan ilçelerde halkı bası altına almak için askeri birlikleri göevlednirme kararıyla başlayan tartışma sürüyor.



Demokrat parti ve insan hakları kuruluşları ordunun halkın üzerine sevkedilmesinin ABD Anayasasının gereklerine uymaması dolayısıyla başlattıkları protestolar, ordu birlikleri içinde de kafa karışıklığı ve yasa dışı işlemlere karışma kaygısı doğurdu.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

Trump idam istiyor

Trump Perşembe sabahı, kendi sosyal medya şirketi Truth Social’deki hesabından Washington Examiner sitesinde yayımlanan bu videoya bağlantı verdiği tehditkâr bir mesaj paylaştı:

"Buna en yüksek düzeyde isyana teşvik davranışı denir. Vatanımıza ihanette halindeki bu kişilerin tümünün tutuklanıp yargılanmaları gerekir. Bu sözlerin ortalıkta durmasına artık izin verilemez — Yoksa vatan elden gidiyor!!! İbret için bir şey yapmamız gerek”

Başka bir gönderide de şöyle yazdı:

"Bu hakikaten kötü ve Ülkemiz için tehlikeli. Onların sözlerinin ortada dolaşmasına izin verilemez. Hainler isyan kışkırtıyor!!! Bunları hapse atmayalım mı???

Üçüncü gönderisinde de "İsyan kışkırtıcılığı! Cezası ölümdür!” diye yazdı.

Demokrat eski asker vekillerin videosu

Michigan Senatörü Elissa Slotkin'in Salı günü yayınladığı videoda yer alan milletvekillerinin tamamı, doğrudan ordu ve istihbarat camiasına seslenen eski askerler ve istihbarat yetkilileriydi.

Slotkin, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Pensilvanya Temsilciler Meclisi üyesi Chris Deluzio, New Hampshire Temsilciler Meclisi üyesi Maggie Goodlander, Pensilvanya Temsilciler Meclisi üyesi Chrissy Houlahan ve Colorado Temsilciler Meclisi üyesi Jason Crow da dahil, söz alan Demokrat milletvekilleri, askerlere hitaben "Şu anda büyük bir stres ve baskı altında olduğunuzu biliyoruz. Amerikalılar ordularına güveniyor, ancak bu güven risk altında," dediler.

"Bu yönetim, üniformalı askerleri ve istihbarat camiası çalışanlarımızı ABD yurttaşlarıyla karşı karşıya getiriyor. Hepiniz, bizler gibi, bu Anayasayı koruma ve savunmaya ant içtiniz. Şu anda Anayasamıza yönelik tehditler sadece yurt dışından değil, tam da buradan, yurt içinden geliyor. Yasalarımız açık. Yasadışı emirleri reddedebilirsiniz. Yasadışı emirleri reddetmelisiniz," diyen milletvekilleri, "Kimse[nin] yasayı veya Anayasamızı ihlal eden emirleri yerine getirmek zorunda [olmadığını]” da eklediler.

Trump'a yanıt verdiler

Vekiller vieolarında belirtik olarak herhangi bir politikaya veya emre karşı çıkılması için bir çağrıda bulunmuyorlardı.

Ancak Salı günü, yani Slotkin'in videoyu yayınladığı gün, Trump'ın danışmanı Stephen Miller videoyu kınamış ve Demokrat milletvekillerini "açıkça ayaklanma çağrısı yapmakla" suçlamıştı.

Slotkin videoyu savunduğu gönderisinde de, "Bu, Kurucu Babalarımızdan bize geçen bir yasa." dedi.



"Bu ordumuzun bir krala değil Anayasa'ya bağlı kalmasını sağlamak için. Askeri politikaların büyük bir bölümünü yönettiğiniz göz önüne alındığında, Askeri Adalet Kanunu'nu güçlendirmeniz gerekli” diya yazdı.

Askerlere kanunsuz emrirleri yerine getirmeme görevlerini hatırlatmak

Deluzio da “yönetimden gelen kararların kendilerini kanunsuz emirler vermeye mecbur etmesi olasılığına ilişkin olarak ordu birliklerinin aralarında ya da başka şekillerde dile getirdikleri” kaygılarla ilgili haberler dolayısıyla milletvekillerinin kendilerini askerlere kanunsuz emirleri yerine getirmeme görevlerini hatırlatmaya mecbur hissettiklerini söyledi.

Trump vekilleri idam etmek istemiyormuş

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, Perşembe öğleden sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Kongre üyelerini idam etmek isteyip istemediği sorusuna “hayır” yanıtını verdi.

Leavitt, videodaki Demokrat milletvekillerini eleştirmeden önce, “Bu odadaki birçok kişi başkanın tepkisini konuşmak istiyor, ancak başkanın bu şekilde tepki vermesine neden olan şeyi konuşmak istemiyor” diye söze girdi.

“Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin mevcut üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ordusu mensuplarına, aktif görevdeki askerlere ve ulusal güvenlik teşkilatı mensuplarına, başkanın yasal emirlerine karşı gelmelerini teşvik eden bir video mesajı hazırlamak üzere komplo kurdular.” Dedi.

Leavitt, videonun “büyük olasılıkla kanunen cezalandırılması gerektiği” düşüncesinde olduğunu da ekledi.

“Ben hukuçu değilim,” diyen Leavitt “Bu [konuyu] Adalet ve Savaş Bakanlıklarının kararına bırakacağı[nı]” söyledi.

Beyaz Saray'ın çarpıtmaları

Vekillerden Houlahan, daha sonra yaptığı bir telefon röportajında Leavitt'in kendisinin ve diğer Demokratların sözlerini “çarpıttığını” söyledi.

“İnsanların yasadışı emirlere itaat edemeyeceğini, kelimenin tam anlamıyla edemeyeceğini söyledik. Söylediğimiz buydu. O ise bunu, insanlara yasal emirlere itaat etmemelerini söylediğimiz şeklinde çarpıttı ve şu anda içinde yaşadığımız bu tersine dönmüş dünyada sorun tam da budur” dedi. “Bu yönetim herkesin zihnini karıştırıyor ve bu beni kendi kişisel güvenliğimden de fazla öfkelendiriyor.”

Hedef alınan Demokrat milletvekilleri grubu Trump'ın ilk paylaşımından saatler sonra, Amerikalılara birleşerek "Başkan'ın cinayet ve siyasi şiddet çağrılarını kınama" çağrısında bulunan yani bir bildiri yayınladı.

Milletvekilleri, X'e gönderdikleri açıklamada, "En çarpıcısı, Başkan'ın yasayı duyurmamızı ölümle cezalandırılabilir görmesidir" dediler. "Askerlerimiz, Anayasa'ya bağlılık yeminlerini ve yalnızca yasal emirleri yerine getirme yükümlülüklerinin gereğini yaparlarken yanlarında olduğumuzu bilmeli." diye yazdılar.

Deluzio, Perşembe öğleden sonra NBC News'e yaptığı açıklamada, Trump'ın mesajını yayınlamasından bu yana tehditler aldığını ve eyalet, yerel veya federal kolluk kuvvetleriyle iletişim halinde olup olmadığı konusunda, "Ailemi ve kendimi güvende tutmak için Kongre Polisi ve diğer güvenlik önlemlerini aldığını" belirtmek dışında daha fazla ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.



