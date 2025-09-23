Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa (Anti-Fascist Action / Antifaşist Hareket) adlı sol hareketi, “iç terör örgütü” olarak tanımlayan başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray’ın duyurduğuna göre, Trump’ın kararnamesinde Antifa, “ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim,” olarak tanımlandı.

Kararname, Antifa’yı, “zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü” şeklinde betimledi.

Trump, geçen çarşamba günü yaptığı bir paylaşımda, Antifa’yı “hasta, tehlikeli, radikal sol felaket” olarak nitelendirerek kara listeye almayı planladığını ve “kapsamlı bir soruşturma” başlatacağını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, “Antifa'ya finansman sağlayanların en yüksek yasal standartlar ve uygulamalar doğrultusunda kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim,” ifadesini de kullanmıştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, önceki hafta Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

👉 Beyaz Saray, Antifa’yı son sekiz yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlayan bir açıklama yayımlamıştı.

Antifa hakkında

Antifa hareketinin kökeni 1930’larda Avrupa’da, Nazizmin ve İtalya’daki faşizmin yükselişine karşı ortaya çıkan anti-faşist gruplara dayanıyor. ABD’de ise 1980’lerden itibaren Neo-Nazi sempatizanı “dazlaklar” ve Ku Klux Klan gibi ırkçı oluşum ve örgütlere karşı mücadele veren hak savunucuları, kendilerini bu mirasın devamı olarak tanımladı.

Antifa, merkezi bir örgüt ya da hiyerarşi yerine küçük kolektifler halinde örgütlenen, siyasi hedeflerine doğrudan eylemlerle ulaşmaya çalışan bir hareket. Siyah giyinmeleri ve maske kullanmalarıyla tanınan aktivistler, bağımsız ve otonom hareket ediyor.

Yakın geçmişte en çok, 2017’de Charlottesville’deki “Sağı Birleştirin” mitingine karşı protestolarda ve 2020’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde öne çıktılar. Trump, bu olaylardan Antifa’yı sorumlu tuttu; ancak resmî soruşturmalar çoğunlukla Proud Boys ve Oath Keepers gibi aşırı sağcı grupları işaret etti.

Mark Bray’in “Antifa: Anti-Faşist El Kitabı” adlı çalışmasına göre Antifa, kendisini tek merkezden yöneten bir örgüt olarak değil, ortak ideolojiler etrafında buluşan dağınık bir sosyal hareket olarak görüyor ve faşist grupların örgütlenmesine izin verilirse marjinal toplulukların saldırıya açık hale geleceğini savunuyor. (TY)