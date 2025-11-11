Trump Ahmed eş-Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı; "Bu görevi yapacağına inanıyorum" dedi

Donald Trump, pazartesi günü erken saatlerde Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Başkanı bir zamanlar El-Kaide’nin Suriye’deki lideri olarak Ebu Muhammed el-Culani adıyla başına ödül koyduğu Ahmed eş-Şara’yı Suriye’nin meşru lideri olarak tanıdı ve Şam Geçici Yönetimi’ni Irak ve Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yenmek amacıyla kurulmuş olan IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon’a katılmaya davet etti.

Uluslararası Koalisyon Merkezi Yürütme Organı “IŞİD Karşıtı Küresel Ortaklığın Yürütme Grubu" olan uluslararası koalisyonun çekirdeği 5 Eylül 2014’te NATO Galler Zirvesi sırasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin çağrısıyla 10 ülke (ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya, Danimarka, Türkiye, İtalya ve Polonya) arasında oluşturulmuştu.



Uluslararası koalisyon yabancı terörist savaşçılarla mücadele yükümlülüklerini içeren 2178 sayılı BM Güvenlik Kurulu Kararı’nı (Eylül 2014) meşruiyet temeli olarak kabul ediyor. Halen bu kararların uygulanması çerçevesinde, başını ABD’nin çektiği 80'i aşkın ülke ve kuruluşun ortak taahhüdüne dayanarak faaliyet gösteriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt pazartesi günkü ziyaretin, "Başkan'ın barış arayışı çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki herkesle gerçekleştirdiği diplomasi çabalarının bir parçası" olduğunu ifade etti.

Trump ve Şara daha önce Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı bir toplantıda görüşmüş ve “Suriye'nin geçici Devlet Başkanı”nı överek"Genç, etkileyici, zorlu bir geçmişi var. Bir savaşçı," demişti.

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı

Beyaz Saray'a sessiz sedası girdi, gösterilerle uğurlandı

Ahmet Eş-Şara, Reuters'in haberine göre, Beyaz Saray'a Trump'un VIP ziyaretçilerini her zaman şaşaa ile karşıladığı Batı Kapısın'dan alınmadı. Bir "yan kapıdan" haberciler tarafından fotoğraflanmadan ve soru sorulmadan içeri girdi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmeler sonrası Şara Beyaz Saray'ı ön kapıdan terk etti. Kapıda kendisini bekleyen taraftarlarını selamladı.

Şara, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1946'dan bu yana Washington'u ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.

Fidan da oradaydı

Anadolu Ajansı'nın habrine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Trump’ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla" Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı ve Marco Rubio ile "geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı" gerçekleştirdi.

Habere göre, Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Trump: "Bu görevi yerine getirebileceğine inanıyorum"

Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü bu Orta Doğu’nun istikrarı adına önemli,” dedi ve Şara hakkında şöyle konuştu: "Bu görevi yerine getirebileceğine inanıyorum."

Associated Press'in (AP) haberine göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, "Şam’ın, IŞİD karşıtı koalisyona katılarak Washington'la daha fazla çalışma fırsatı bulabileceğini" belirtti.

Ziyaret öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz perşembe günü, Şara'yı ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı hedef alan yaptırımların kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı

Şara’nın öncelikleri arasında devrik (Beşşar) Esad hükümeti ve güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalleri nedeniyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması yer alıyor. Caesar Yasası yaptırımları Trump tarafından geçici süreliğine durdurulsa da kalıcı iptali için ABD Kongresi’nin onayı gerekiyor.

ABD Senatosu'nda Demokrat New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen’in önerdiği ve yaptırımları koşulsuz olarak kaldıracak bir tasarı ile Trump yanlısı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın hazırladığı, yaptırımların kaldırılmasını bazı koşullara bağlayan ve her altı ayda bir gözden geçirilecek ikinci bir tasarı karara bağlanmayı bekliyor.

Euro News'un haberine göre, Uzmanlar yaptırımların koşullu olarak kaldırılmasının şirketlerin Suriye’ye yatırım yapmasını engelleyebileceğini söylüyor. Suriye Acil Durum Görev Gücü İcra Direktörü Mouaz Moustafa bu ihtimalden, "Ülkedeki tüm girişimleri felç edecek bir gölge," diye bahsediyor.

ABD Hazine Bakanlığı pazartesi günü Suriye için Caesar Yasası'ndan bağışık tutulma kararının 180 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

