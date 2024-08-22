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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 11:07
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Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını Kuzey Carolina’da yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Fotoğraf: X

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i eleştirdi.

Donald​​​​​​​ Trump, göçmen politikalarına ilişkin “Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, dört yıl içinde yalnızca Güney Amerika’dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek” dedi.

“Yoldaş Kamala” diye söz ettiği Harris’in “dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini” savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde “Üçüncü Dünya Savaşı’nın görünürde garanti” olacağını söyledi.

Obama’ya tepki

Eski Başkan Barack Obama’nın kendisi hakkında yaptığı şakaya da tepki gösteren Trump, Obama’nın 20 Ağustos’ta yaptığı yorumlar nedeniyle “terbiyesiz” olduğunu söyledi.

Trump, “Her zaman ‘Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin’ derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?” dedi.

Eski Başkan Obama, mitinglere katılan kalabalıkların boyutuna dair sık sık yorumlarda bulunmasına gönderme yaptığı Trump’ın “boyutlar” konusunda bir takıntısı olduğunu belirmişti.

Obama’nın bu sırada eliyle yaptığı hareket Demokrat Partili kalabalık tarafından kahkahalarla karşılanmıştı.

(VC)

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