Trump ABD’yi, 31’i BM bünyesinde olmak üzere 66 kuruluştan çekti

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Başkan Donald Trump, 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı." dedi.

Söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı alındığını savundu.

Açıklamada, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

ABD’nin çekileceği BM dışı kuruluşlar şunlar:

7/24 Karbonsuz Enerji Mutabakatı (24/7 Carbon-Free Energy Compact)

Kolombo Planı Konseyi (Colombo Plan Council)

Çevresel İşbirliği Komisyonu (Commission for Environmental Cooperation)

Eğitim Bekleyemez (Education Cannot Wait)

Hibrit Tehditlerle Mücadele Avrupa Mükemmeliyet Merkezi (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats)

Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu (Forum of European National Highway Research Laboratories)

Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu (Freedom Online Coalition)

Küresel Topluluk Katılımı ve Dayanıklılık Fonu (Global Community Engagement and Resilience Fund)

Küresel Terörle Mücadele Forumu (Global Counterterrorism Forum)

Siber Uzmanlık Küresel Forumu (Global Forum on Cyber Expertise)

Göç ve Kalkınma Küresel Forumu (Global Forum on Migration and Development)

Küresel Değişim Araştırmaları Amerika Kıtası Enstitüsü (Inter-American Institute for Global Change Research)

Madencilik, Mineraller, Metaller ve Sürdürülebilir Kalkınma Hükümetlerarası Forumu (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development)

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)

Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu İnceleme Uluslararası Merkezi (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (International Cotton Advisory Committee)

Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü (International Development Law Organization)

Uluslararası Enerji Forumu (International Energy Forum)

Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Federasyonu (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies)

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)

Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (International Institute for Justice and the Rule of Law)

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (International Lead and Zinc Study Group)

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency)

Uluslararası Güneş İttifakı (International Solar Alliance)

Uluslararası Tropikal Kereste Örgütü (International Tropical Timber Organization)

Doğayı Koruma Uluslararası Birliği (International Union for Conservation of Nature)

Pan Amerikan Coğrafya ve Tarih Enstitüsü (Pan American Institute of Geography and History)

Atlantik İşbirliği Ortaklığı (Partnership for Atlantic Cooperation)

Asya’da Gemilere Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele Bölgesel İşbirliği Anlaşması (Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia)

Bölgesel İşbirliği Konseyi (Regional Cooperation Council)

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century)

Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi (Science and Technology Center in Ukraine)

Pasifik Bölgesel Çevre Programı Sekretaryası (Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme)

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu (Venice Commission of the Council of Europe)

Birleşmiş Milletler kuruluşları ise şöyle:

Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (Department of Economic and Social Affairs)

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) – Afrika Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Africa)

ECOSOC – Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Latin America and the Caribbean)

ECOSOC – Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

ECOSOC – Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (Economic and Social Commission for Western Asia)

Uluslararası Hukuk Komisyonu (International Law Commission)

Ceza Mahkemeleri Uluslararası Rezidüel Mekanizması (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)

Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Centre)

Afrika Özel Danışmanı Ofisi (Office of the Special Adviser on Africa)

Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilciliği Ofisi (Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children in Armed Conflict)

Çatışmalarda Cinsel Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilciliği Ofisi (Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict)

Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Genel Sekreter Özel Temsilciliği Ofisi (Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children)

Barışın İnşası Komisyonu (Peacebuilding Commission)

Barışın İnşası Fonu (Peacebuilding Fund)

Afrika Kökenli İnsanlar Daimî Forumu (Permanent Forum on People of African Descent)

BM Medeniyetler İttifakı (UN Alliance of Civilizations)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması için BM İşbirliği Programı (UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UN Conference on Trade and Development)

BM Demokrasi Fonu (UN Democracy Fund)

BM Enerji (UN Energy)

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UN Framework Convention on Climate Change)

BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN Human Settlements Programme)

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UN Institute for Training and Research)

BM Okyanuslar (UN Oceans)

BM Nüfus Fonu (UN Population Fund)

BM Konvansiyonel Silahlar Sicili (UN Register of Conventional Arms)

BM Sistemi Koordinasyon için Üst Düzey Yöneticiler Kurulu (UN System Chief Executives Board for Coordination)

BM Sistemi Personel Koleji (UN System Staff College)

BM Su (UN Water)

BM Üniversitesi (UN University)

