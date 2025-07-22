Trump, ABD'nin 'gerekirse' İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, gece (22 Temmuz) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi’nin Fox News’e verdiği demeçteki ABD saldırılarına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

Erakçi’nin, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya dair “Hasar çok ciddi, tesisler yok edildi” dediğini aktaran Trump, “Elbette öyle. Tam da söylediğim gibi. Ve gerekirse yeniden yaparız,” ifadesini kullandı.

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Trump ayrıca, bazı ön raporlara dayanarak ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer programını tamamen durdurmadığını ve sadece birkaç ay geriye attığını öne süren CNN muhabirlerini hedef aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, CNN’in “sahte muhabirlerini” derhal kovması gerektiğini savunan Trump, hem kendisinden hem de saldırıları düzenleyen pilotlardan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

CNN: "Erken rapora göre saldırılar İran'ın nükleer programını yok etmedi"