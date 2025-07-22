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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 09:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 09:38
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Trump, ABD'nin 'gerekirse' İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti

ABD Başkanı, İran saldırısının etkisini küçümsediğini iddia ettiği CNN’i, yaptığı haberler nedeniyle hem kendisinden hem de pilotlardan özür dilemeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trump, ABD'nin 'gerekirse' İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, gece (22 Temmuz) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi’nin Fox News’e verdiği demeçteki ABD saldırılarına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

Erakçi’nin, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya dair “Hasar çok ciddi, tesisler yok edildi” dediğini aktaran Trump, “Elbette öyle. Tam da söylediğim gibi. Ve gerekirse yeniden yaparız,” ifadesini kullandı.

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Trump ayrıca, bazı ön raporlara dayanarak ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer programını tamamen durdurmadığını ve sadece birkaç ay geriye attığını öne süren CNN muhabirlerini hedef aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, CNN’in “sahte muhabirlerini” derhal kovması gerektiğini savunan Trump, hem kendisinden hem de saldırıları düzenleyen pilotlardan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

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İsrail-İran çatışması hakkında

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 400’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İran-ABD çatışması İran-İsrail çatışması Savaş militarizm donald trump nükleer
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