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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 20:47
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 13:05
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Trump'a suikast zanlısı Routh’a "yasa dışı silah bulundurma" suçlaması

ABD 2024 seçimlerinin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a "suikast girişimi" zanlısına mahkemede "federal silah yasalarını ihlal"den iki suçlama yöneltildi. Soruşturma devam ediyor. Trump geçtiğimiz ay da bir silahlı saldırıdan kıl payı kurtulmuştu.

Florida

Florida

Görseli Büyüt
Trump'a suikast zanlısı Routh’a "yasa dışı silah bulundurma" suçlaması
Trump'a suikast hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözatına alınan Ryan Wesley Routh

Eski ABD Başkanı, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a  "suikast girişimi" olarak nitelenen olayın zanlısına, mahkemede, federal silah yasalarını ihlal gerekçesiyle iki ayrı suçlama yöneltildi.

Pazartesi günü Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla mahkemeye çıkartılan 58 yaşındaki zanlı Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmak"la suçlandı.

Florida'daki federal mahkeme salonuna zincire vurulmuş ve mavi tulum giydirilmiş olarak çıkarılan Routh, yargıç tarafından sorguya çekildi.

Adli sicilinde başka suçlardan giydiği hükümler olan Routh hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmadı.

Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, suikast girişimiyle ilgili basın açıklamasında, Trump'a yönelik ikinci "suikast girişimi" iddiası konusunda kendisinin ayrı bir soruşturma yürüteceğini açıkladı.

DeSantis, "Federal hükümetin [soruşturmaya] dahil olduğunu anlıyorum ancak eyalet yasalarının birden çok kez ihlal edildiğine inanıyoruz. Ayrıca, tüm gerçeğin güvenilir şekilde ortaya çıkmasını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Pazar günü Florida'nın Palm Beach İlçe Şerifi Ric Bradshaw ABD Doğu Saatiyle 13:30'da Gizli Servis ajanlarının Uluslararası Trump Golf Klübü çevresindeki çalılıklarda elinde silahla görülen bir erkeğe ateş ettiklerinin haber verildiğini duyurmuş, eski başkanın güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra golf sahasındaki çalılıklarda bir AK-47(Kalaşnikof ) hafif makinalı tüfek bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Trump, destekçilerine hitaben attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." demişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuş, Kamala Harris de "Trump'ın güvdende olduğuna memnunum. ABD siyasetinde şiddete yer yok." demişti.

(AEK)

Haber Yeri
BİA Haber Merkezi
donald trump suikast girişimi şüphesi abd
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