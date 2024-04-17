Trump'a açılan “sus payı” davası başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu bir kadına, 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, dün New York'ta başladı.

Trump, Manhattan Ceza Mahkemesi'ne avukatları ile geldi. Mahkeme salonuna girmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Trump, bu davanın siyasi motivasyonla açılmış tarihi bir dava olduğunu ve hiçbir suçu bulunmadığını savundu:

“Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi amaçlarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim.”

Jüri seçimi Davaya 12 kişilik jüri seçimiyle başlanıyor. ABD'de ceza davalarında, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen vatandaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ve daha önce hiçbir suça karışmamış ABD vatandaşları arasından jüriler seçilecek. Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için elemeden geçirilecek. Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular sorulacak. Adaylara, sadece kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde kime oy verip vermeyecekleri sorulmayacak. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki hafta kadar sürebileceği kaydediliyor. Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek.

Dava hakkında ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca, oyuncu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Büyük Jüri tarafından suçlanmıştı. Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçti. Temyiz Mahkemesi, erteleme talebini reddetti New York bölgesindeki Temyiz Mahkemesi Yargıcı Lizbeth Gonzalez, ilk duruşmanın ertelenmesi talebini kabul etmedi. Trump’ın avukatları, davayı başka bir mahkemeye taşımak amacıyla duruşmanın ertelenmesini talep ederken, Trump, davanın Manhattan'dan Staten Island bölgesine alınmasını istemişti. Yargıç Gonzalez, duruşmanın ertelenmesi için herhangi bir gerekçe olmadığına ve planlandığı gibi 15 Nisan'da başlayacağına hükmetti. Trump'ın, davanın ertelenmesi için New York'taki yerel mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmiş, avukatları da söz konusu talebi temyize taşımıştı.

ABD'liler, Biden ve Trump'ın ülkeye zarar verdiğini düşünüyor Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezinin 4-8 Nisan'da yaptığı ankette, 1204 seçmenden, Joe Biden ve Trump yönetimlerini değerlendirmeleri istendi. Katılımcıların çoğu, Biden ve Trump'ın başkanlık yaptıkları süre boyunca önemli konularda ülkeye yarardan çok zarar getirdiklerini belirtti. Katılımcılar, Biden yönetimi döneminde ülkeye gelen göçmen sayısındaki artıştan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Ankete katılanların yarısından fazlası, Biden'ın hayat pahalılığı ve göç konularında ülkeye zarar verdiğini ifade etti. Katılımcıların yalnızca yüzde 20'si, Biden yönetiminin hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu ve yalnızca yüzde 16'sı da sınır güvenliği konusunda adım attığını kaydetti. Ankete katılanların yüzde 46'sı Trump'ın göçmen sorununa karşı önlem aldığını, yüzde 40'ı hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu belirtti. Katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın başkanlığı döneminde istihdamın arttığını düşünürken, bu oran Biden yönetimi için yüzde 36'ya geriledi. Katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın seçme ve seçilme hakkı, seçim güvenliği, dış ilişkiler ve iklim değişikliği konularında ülkeye zarar verdiği görüşünü savundu. Katılımcıların yüzde 30'u, iki başkanın da seçmenine destek olmadığını belirtti.

(AS)