Trump: 3 bin yıldır ilk kez Ortadoğu’ya barış getirdim

ABD Başkanı Donald Trump, tüm Amerikan medyası tarafından canlı yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

Yaklaşık 20 dakika süren konuşmasının büyük bölümünde, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’dan devraldıkları ekonomik tabloyu “düzeltmek ve iyileştirmekle” geçirdiklerini iddia eden Trump, aynı zamanda sınır “güvenliği” konusunda çok ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Trump, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son 11 ayda Washington’a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir. Tüm dünyada yeniden saygı duyulan bir ülke haline geldik. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü.

“Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz. Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre’deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum.”

Biden dönemindeki otomobil, benzin ve yumurta gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Trump, bunların hepsinin “hızla aşağı indiğini” kaydetti.

Ancak ekonomi verileri, Trump’ın iddialarını tam olarak doğrulamıyor. ABD’de enflasyon hâlâ yüksek seyrediyor, konut sorunu ve yaşam maliyetleri milyonlarca kişi için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Örneğin, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics) verilerine göre 2025’in son çeyreğinde yıllık enflasyon hâlâ yüzde 5’in üzerinde. ABD basınındaki köşe yazarları da Trump’ın sürekli ekonomik başarı vurgusu yapmasının, işlerin beklendiği gibi gitmediğine işaret ettiğini belirtiyor.

Tüm askerlere 1776 dolarlık çek

Trump’ın konuşmasında ilgi çeken başlıklardan biri de, yılbaşından önce ABD ordusunda görev yapan 1,4 milyondan fazla askere gönderilecek ikramiyeler oldu.

ABD Başkanı, Noel öncesinde 1,4 milyondan fazla ABD askeri personeline, ülkenin kuruluş yılına atfen 1776 dolarlık ikramiye çeki göndereceklerini duyurdu.

Trump, konuşmasının devamında göreve geldiğinden bu yana özel sektörde yüzde 100 istihdam artışı sağlandığını ve ABD’ye 18 trilyon dolarlık yatırım yapıldığını ileri sürdü. Başarısının büyük kısmını tarifelere bağlayan Trump, gelecek yıl vergi indirimlerinin “tüm zamanların en büyük vergi iadesi sezonu”nu oluşturacağını söyledi.

Ayrıca yeni yılda agresif konut reformları açıklayacağını belirten Trump, ilaç fiyatlarını düşürmek için yürütülen müzakerelerle maliyetlerin önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

“7 aydır, ülkemize hiçbir yasa dışı göçmen girmesine izin verilmedi”

Enerji maliyetlerine de değinen Trump, Ulusal Enerji Acil Durumu ilân ettiğini ve benzin fiyatlarının düştüğünü söyledi.

Fed’in yeni başkanını yakında açıklayacağını da belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni yılın başında mortgage (konut kredisi) ödemeleri daha da düşecek. Bunu yeni yılda göreceksiniz, Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım.

“Biden yönetiminin ülkemize yaptığı en kötü şey sınırdaki işgaldi. Sınırlarımız açıktı ve bu nedenle ülkemiz, 25 milyon kişilik bir ordunun istilasına uğradı. Bunlar uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri ve hatta bazıları katildi. Biden yönetimi bunun olmasına izin verdi ve bunun bir daha asla tekrarlanmasına izin verilemez. İlk günden itibaren güney sınırımıza yönelik istilayı durdurmak için hemen harekete geçtim. Son 7 aydır, ülkemize hiçbir yasa dışı göçmen girmesine izin verilmedi. Joe Biden’ın sınırın kapatılması için Kongre’nin yasa çıkarması gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? O her zaman Kongre’yi suçluyordu. Sonuçta, yasaya ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Sadece yeni bir başkana ihtiyacımız varmış.”

Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı

Venezuela imâsı

Trump, son olarak Venezuela’ya yönelik tehditlerini imâ ederek, ABD’ye deniz ve karayoluyla gelen uyuşturucu miktarını yüzde 94 azalttıklarını belirtti.

Dış politikada ise Gazze’deki ateşkes ve İran’a değindi:

“Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum, İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sona erdirdim. Böylece 3 bin yıldır ilk kez Ortadoğu’ya barış getirdim. Hayatta olan ve hayatını kaybeden esirlerin serbest bırakılmasını sağladım.” (TY)