"Trump, 2020 seçimlerinde iktidarı elde tutmak için bir dizi suç işledi"

Özel Yetkili Savcı Jack Smith, salı günü yerel saatle erken saatlerde (TSİ akşam saatlerinde) ABD Kongresine sunulan raporunda ekibinin, başkan seçilen Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde Joe Biden'a karşı aldığı yenilgiyi tersine çevirme çabaları nedeniyle yargılanarak mahkum edilmesini “sağlamak ve sürdürmek” için yeterli kanıta sahip olduğunu ileri sürdü.

Amerika'nın Sesi'nin (VoA) haberine göre Smith raporunda, Trump'ın kaybettiği ve sonuçlara itirazın yasal yollarının kapandığının anlaşılmasından sonra “iktidarı elinde tutmak için suç teşkil eden bir dizi girişimde bulunduğunu” söyledi.

"Trump ABD hükümetinin gücünü ve yetkisini, yasa dışı olarak iktidarda kalmak için kullandı"

Rapora göre, “Bu girişimler arasında eyalet yetkililerini gerçek oy sayımlarını görmezden gelmeye teşvik etmek; kaybettiği yedi eyalette hileli Seçiciler Kurulu listeleri üretmek; Adalet Bakanlığı yetkililerini ve kendi Başkan Yardımcısı Michael R. Pence'i yeminlerine aykırı davranarak Trump'ın kişisel çıkarlarını gözetmeye zorlamak ve 6 Ocak 2021'de, başkanlık seçiminin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için öfkeli bir kalabalığı ABD Kongre Binası'na yönlendirmek ve ardından isyancılardan yararlanmak" vardı.

Smith, Trump'ın hem seçime giren bir aday olarak kendi özel sıfatıyla hem de birden fazla işbirlikçinin yardımıyla hareket ettiğini ve Trump'ın “ABD hükümetinin gücünü ve yetkisini, yaptığı planı uygulamak için kullanmaya çalıştığını" söyledi.

Raporda ayrıca "Trump'ın çok sayıda ölü ya da oy kullanma yeterliliği olmayan seçmenin oy kullandığı" ya da "oy verme makinelerinin Trump'a verilen oyları Biden'a verilen oylarla değiştirdiği" gibi gerçeği yansıtmayan iddialarının “[tersinin] kanıtlanabilir ve çoğu durumda açıkça yanlış” olduğu belirtiliyor.

Trump pek çok kez görevi kötüye kullandığını reddetmiş ve Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in çalışmalarını siyasi güdümlü olarak nitelendirmişti.

Trump’ın rapora tepkisi

Donald Trump, raporun yayınlanmasına kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Smith'i “beyinsiz bir savcı” olarak nitelediği bir paylaşımla yanıt verdi.

Trump, “Dengesiz Jack Smith, ‘patronu’ Sahtekar Joe Biden'ın Siyasi Muhalifini yargılamayı başaramadı, bu yüzden Seçilmemiş Siyasi Dalkavuklar ve Haydutlar Komitesinin YASADIŞI BİR ŞEKİLDE YOK ETTİĞİ VE SİLDİĞİ bilgilere dayanan başka bir ‘Rapor’ yazdı, çünkü bu benim ne kadar tamamen masum olduğumu ve Nancy Pelosi ve diğerlerinin ne kadar tamamen suçlu olduğunu gösterdi” dedi.

Raporun açıklanmasından bir gün önce, ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon Adalet Bakanlığına Smith'in raporunun Trump'ın iktidara tutunma çabalarını ele alan bölümünü kamuoyuna açıklaması için izin vermişti.

Trump tarafından atanan Yargıç Aileen Cannon, daha önce Smith'in raporunun tamamının yayımlanmasını engellemişti.

Rapor, Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yasadışı olarak sakladığına dair suçlamalarla ilgili yayımlanmamış bir bölümü de içeriyor.

Özel Yetkili Savcı Smith her iki konuda da Trump hakkında dava açılmasını talep etmiş, Trump ise suçlamaları reddetmişti.

Yargıç Cannon, Smith'in yasadışı olarak atandığına hükmederek temmuzda gizli belgeler davasını düşürmüştü.

ABD Anayasa Mahkemesi de temmuz ayında başkanların resmi eylemleri nedeniyle kapsamlı dokunulmazlığa sahip olduğuna ve yargılanamayacağına hükmederek Smith'in seçimlere müdahale davasında ortaya koyduğu suçlamaları boşa çıkarmıştı.

Trump'ın Harris'i mağlup etmesinin ardından Adalet Bakanlığı, görevdeki bir ABD başkanının yargılanmasına karşı uzun süredir uygulanan politikayı gerekçe göstererek Trump aleyhindeki iki davayı da düşürmüştü.

(AEK)