Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan göçmenlere destek için başlatılan gösteriler devam ederken, Başkan Donald Trump'ın 12 ülkenin vatandaşının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı bugün yürürlüğe girdi.

Trump’ın, çoğunluğu Afrika ve Orta Doğu’dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD’ye seyahat yasağı, göçmen karşıtlığının yükseldiği bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

Trump'ın 5 Haziran'da söz konusu yasağı içeren bir kararnameye imza attığı bildirilmişti.

Toplamda 19 ülke

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.

Trump, kararnameyi duyururken “Başkan olarak Amerikan halkının güvenliğini sağlamakla yükümlüyüm. Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz,” dedi.

Aynı kararnamede ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen kişilere de vize kısıtlamaları getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yasağın, diplomatik pasaport sahiplerini, bazı vize türlerini ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet eden” kişilerin seyahatlerini kapsamadığı belirtildi.

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