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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 13:18
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Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi

Yasak kapsamına alınan ülkeler: Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
Los Angeles'teki sınır protestolarından bir kare, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan göçmenlere destek için başlatılan gösteriler devam ederken, Başkan Donald Trump'ın 12 ülkenin vatandaşının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı bugün yürürlüğe girdi.

Trump’ın, çoğunluğu Afrika ve Orta Doğu’dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD’ye seyahat yasağı, göçmen karşıtlığının yükseldiği bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

Trump'ın 5 Haziran'da söz konusu yasağı içeren bir kararnameye imza attığı bildirilmişti.

Toplamda 19 ülke

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.

Trump, kararnameyi duyururken “Başkan olarak Amerikan halkının güvenliğini sağlamakla yükümlüyüm. Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz,” dedi.

Aynı kararnamede ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen kişilere de vize kısıtlamaları getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yasağın, diplomatik pasaport sahiplerini, bazı vize türlerini ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet eden” kişilerin seyahatlerini kapsamadığı belirtildi.

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Tepkiler

Trump’ın ayrımcı kararına, insan hakları savunucularından ve uluslararası kurumlardan tepki geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yasağın “çok geniş ve belirsiz” kapsamına dikkat çekerek, uluslararası hukuk açısından ciddi kaygılar yarattığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü kararı “ayrımcı, ırkçı ve zalim” olarak nitelendirirken, Afrika Birliği de diplomatik ilişkiler dahil olası olumsuz sonuçlara karşı uyardı.

İranlı-Amerikalı Temsilci Yasmine Ansari ise “Trump’ın önceki seyahat yasakları ailemi doğrudan etkiledi. Bu karara karşı mücadele edeceğiz,” diyerek kararı eleştirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump göçmen hakları seyahat hakkı küresel sağ ayrımcılık trump kararnameleri
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