TRT World protestosuna katılan 1 Filistinliye daha gözaltı

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, bugün (29 Ağustos) X hesabından yaptığı paylaşımda TRT World'ün "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galasında gerçekleştirdikleri eyleme ilişkin bir Filistinli ve iki Türkiyeli protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

GGM'ye götürülme riskine karşı takip edilecek

X'ten saat 19.00'da yaptıkları ilk açıklamada Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Vatan Emniyet'e götürüleceği söylenen Filistinlinin Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) götürülme riskine karşın takip ettiklerini bildirdi.

21.00'de paylaşılan ikinci açıklamalarında ise Filistinli protestocuyla beraber iki Türkiye vatandaşının daha gözaltına aldığını duyuran grup, açıklamalarında "Gücünüzü hukuksuz eylemlerle göz korkutmak için değil Siyonistleri besleyenlere ve Gazze'ye bomba

yağdıranlara karşı kullanın!" dedi.

GGM'de tutulan Filistinli gencin ihtiyaçları pazartesiye kadar karşılanmayacak

28 Ağustos'ta aynı eylem sebebiyle GGM'de tutulan Filistinli üniversite öğrencisi için Üsküdar Meydanı'nda eylem düzenlenmişti.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, bugün paylaştıkları başka bir açıklamada GGM'de tutulan Filistinli gençten haber aldıklarını, ancak "resmî tatil dolayısıyla kendisinin ihtiyaçlarını karşılamalarına pazartesi gününe kadar müsaade edilmediğini" belirtti. (NK)