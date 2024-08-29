ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 22:05
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 22:57
1 dk Okuma

TRT World protestosuna katılan 1 Filistinliye daha gözaltı

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün belgesel gösteriminde eylem gerçekleştirdiği için GGM'de tutulan Filistinli üniversite öğrencisine ek olarak biri Filistinli üç kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TRT World protestosuna katılan 1 Filistinliye daha gözaltı
Fotoğraf: Vecih Cuzdan/bianet

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, bugün (29 Ağustos) X hesabından yaptığı paylaşımda TRT World'ün "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galasında gerçekleştirdikleri eyleme ilişkin bir Filistinli ve iki Türkiyeli protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

GGM'ye götürülme riskine karşı takip edilecek

X'ten saat 19.00'da yaptıkları ilk açıklamada Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Vatan Emniyet'e götürüleceği söylenen Filistinlinin Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) götürülme riskine karşın takip ettiklerini bildirdi.

21.00'de paylaşılan ikinci açıklamalarında ise Filistinli protestocuyla beraber iki Türkiye vatandaşının daha gözaltına aldığını duyuran grup, açıklamalarında "Gücünüzü hukuksuz eylemlerle göz korkutmak için değil Siyonistleri besleyenlere ve Gazze'ye bomba
yağdıranlara karşı kullanın!" dedi.

GGM'de tutulan Filistinli gencin ihtiyaçları pazartesiye kadar karşılanmayacak

28 Ağustos'ta aynı eylem sebebiyle GGM'de tutulan Filistinli üniversite öğrencisi için Üsküdar Meydanı'nda eylem düzenlenmişti.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, bugün paylaştıkları başka bir açıklamada GGM'de tutulan Filistinli gençten haber aldıklarını, ancak "resmî tatil dolayısıyla kendisinin ihtiyaçlarını karşılamalarına pazartesi gününe kadar müsaade edilmediğini" belirtti. (NK)

trt world filistin için bin genç ggm
ilgili haberler
GGM’ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için eylem
28 Ağustos 2024
/haber/ggmye-gonderilen-filistinli-universite-ogrencisi-icin-eylem-299094
Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi
27 Ağustos 2024
/haber/filistinli-universite-ogrencisi-geri-gonderme-merkezi-ne-gonderildi-299048
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
GGM’ye gönderilen Filistinli üniversite öğrencisi için eylem
28 Ağustos 2024
/haber/ggmye-gonderilen-filistinli-universite-ogrencisi-icin-eylem-299094
Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi
27 Ağustos 2024
/haber/filistinli-universite-ogrencisi-geri-gonderme-merkezi-ne-gonderildi-299048
Sayfa Başına Git