TRT spikeri, ödül gecesinde yönetmene hakaret etti

“Kurtlar” filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, dün (30 Mayıs) gece “Esaretten Cesarete” Film Yarışmasında ödül almak için sahneye çıktı. Bayrak, ödül konuşmasında 19 Mart'tan beri tutuklu olan öğrencileri ve yakın zamanda sansüre uğrayan Grup Yorum’u andı. Bayrak'ın konuşması, sunuculuk yapan TRT spikeri Oya Eren tarafından “Siyasi mesaj vermeyelim” diyerek bölündü.

Ecre Begüm Bayrak sahneden inerken sunucu Oya Eren “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem, sunuma devam etmeyeceğim” dedi ve sahneden indi. Sahneden inerken “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” şeklinde hakaretler ve küfürler etti. Bayrak ve diğer yönetmenler salonu terk ederken, sunucu Eren bağırmaya, hakaret etmeye devam etti ve bozkurt işareti yaptı.

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Yönetmenler salondan çıkmaya çalışırken kapılar kapandı ve arbede yaşandı. Bayrak ve arkadaşları görevliler eşliğinde alandan çıkarıldı. Jüri üyeleri ve yarışma direktörü yaşanan olay için üzgün olduklarını ve yaşananların kabul edilebilir olmadığını belirtti.



Kaynak: kameraarkasi.org Ecre Begüm Bayrak 2001 yılında Kocaeli İzmit'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nü kazandı ve 2023 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Öğrenciliği boyunca reji asistanlığı yaptı. 2021 yılında Fikret Reyhan'ın yönetmenliğini yaptığı Cam Perde filminde Ebru karakterine hayat verdi. 2024 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı programı yüksek lisans eğitimine başladı. Çocukluğu boyunca üniversiteye kadar tiyatro, resim, şan ve yaratıcı yazarlık eğitimi almıştır. Yazar, yönetir, fotoğraf çeker ve oynar. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Kurtlar” filmi ilk kısa filmidir.

Festival komitesinden açıklama

Yaşananların ardından açıklama yapan festival komitesi, sunucunun hareketini "kişisel, aşırı, haksız" olarak nitelendirdi:

30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır. Kurtlar filimin cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir. Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz. Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tim sanatseverlere bildiriyoruz

Oya Eren kimdir?

TRT Haber’de haber spikerliği ve program sunuculuğu yapıyor.

TRT Türk Haber Merkezi’nde editörlükle başlayan televizyon hayatı TRT Dış Haberler ile devam etti.

Oya Eren, yayında olduğu sırada Gülen Cemaati'nin kurucusu Fetullah Gülen'in ölüm haberini son dakika gelişmesi olarak veren spikerdir.

(DD/Mİ)