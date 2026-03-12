TRT'nin var dediği MASAK raporu dosyada yok

İBB davasında, kamuoyunun ilgisi nedeniyle duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması talebi karşılık bulmadı. Ancak TRT'nin aleniyet için görev üstlenmesi beklenirken kamu yayıncısı kurum davada taraf olmayı seçti. Buğra Gökçe'nin savunması sırasında Avukat Aynur Tuncel Yazgan'ın "Bize MASAK raporu verilmedi ama müvekkilimin tutukluluk gerekçesinde MASAK raporu gösteriliyor" sözlerine yanıt TRT'den geldi.

İBB Davası’nda tutuklu yargılanan İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan, müvekkilinin MASAK ve vergi inceleme raporlarına dayanılarak tutuklu olduğunu ancak bu raporların kendilerine verilmediğini söyledi. Yazgan’ın usule dair beyanlarını sunarken kullandığı bu ifadelerle ilişkin yalanlama çok farklı bir yerden, kamu yayıncısı TRT’den geldi.

TRT’nin sosyal medyadan paylaştığı grafikte, “İDDİA: Tutuklanma gerekçesi olan MASAK raporlarını avukatlar göremiyor”, “GERÇEK: İddia gerçeği yansıtmıyor. İlk duruşmada bu iddiayı ortaya atan avukata, raporlar daha önce CD içerisinde verildi” ifadeleri yer aldı. Ancak 19 Mart 2025’teki operasyondan sonra 23 Mart’ta tutuklanan Gökçe hakkında bir rapor avukatıyla paylaşılmadı.

TRT’nin sözünü ettiği CD’nin içinde, İlbak Holding, Eyüp Subaşı, Murat Kapki gibi isimlerle ilgili raporlar yer alıyordu. Yani, alt yüklenici firmalar ve ilgilileri hakkında hazırlanan raporlar, hiç ilgisi olmayan İBB yöneticisi kamu görevlisi hakkında hazılanmış bir rapor vardı. Ancak bu raporlarda İBB yöneticisi Gökçe’nin adı veya kaydı bulunmuyor. Raporlarda, Buğra Gökçe’nin malvarlığına ilişkin bir inceleme de yer almıyor. Zaten Gökçe kamu görevlisi olduğu için düzenli olarak mal beyanı sunuyor.

Gökçe’nin avukatı Yazgan, soruşturmanın henüz başında, iddianame bile yazılmadan 2025 yılının haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve tutuklama gerekçesi olan MASAK raporları ve vergi inceleme raporlarının ‘savunma hakkının etkili bir şekilde kullanılması’ için kendileriyle paylaşılmasını talep etti. Ancak bu talep kabul görmedi. Avukat Yazgan reddedilen talebi için Sulh Ceza Hakimliği’ne de başvurdu ancak sonuç alamadı. Son çare iddianameye de bakan Yazgan, orada da raporu göremedi.

Yani, kamu yayıncısı TRT, Gökçe’nin avukatı Yazgan’ın MASAK raporları ve vergi inceleme raporuyla ilgili kayda giren ve reddedilen talepleri olmasına rağmen, “MASAK raporu CD içinde verildi” diyerek dezenformasyon yaptı, savunmanın iddialarını çürütmeye çalıştı.

(Mİ)