TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş tutuklandı. Akkuş, tedavi gördüğü Ankara Medicana Hastanesi’nden adliyeye tekerlekli sandalyede sağlık ekiplerince getirildi.

Hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen polis ekipleri Akkuş’un adliyeye getirilmesine eşlik etti. Akkuş’un ifadesini alan savcılık, avukat Hüseyin Ersöz’e “gözaltı kararı aldığına dair bir yazı” hazırlayıp verdi.

Daha sonra da Akkuş’u ‘tutuklanması istemiyle’ mahkemeye sevk etti. Ayrıca savcılık “tehdit, şantaj, iftira ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşma” suçlaması yöneltti.

Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği Akkuş hakkında “şantaj, iftira ve kişisel verilen hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı” suçlarından tutuklama kararı verdi. Tehdit suçundan tutuklama talebini ise reddedildi. Akkuş, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Avukat Ersöz karar üzerine “Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la özgürlükte buluşacağız” dedi.

Ne olmuştu?

25 yıldır TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı. Akkuş, üç aylık “görevden uzaklaştırma tedbiri”nin ardından TRT binasına alınmadı. Akkuş, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.

Akkuş’a TRT Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve diğer bazı müştekilerin şikayet ve suç duyuruları üzerine soruşturma açıldı.

Gerekçe, anonim bir X hesabının paylaşımlarının bilgi kaynaklarından biri olma iddiasıydı.

Savcılık Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstanbul’daki evinde polis arama yaptı ancak Akkuş Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki yakalama kararı uygulanamadı.

Bunun üzerine telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı. Emniyet’e giderek teslim olan Akkuş 16 Ekim’de gözaltına alındı. Aynı gün Akkuş’un X hesabı da hacklenmeye çalışıldı.

Emniyet’te tansiyonu yükselen Akkuş hastalık öyküsü ve hayati tehlikesinin bulunması göz önüne alınarak Medicana International Ankara Hastanesi’nde kaldırıldı. Burada koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Polis Akkuş’un ifadesi de tedavi gördüğü hastanede aldı. İfadenin ardından savcılık gözaltı kararını sonlandırdı. Ancak savcılık Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine karar verdi.

Sabah (20 Ekim) saatlerinde yatırıldığı hastaneden taburcu edilen Akkuş, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gitti.

TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

"Gazeteci Elif Akkuş taburcu edilebilsin diye ilaç yüklemesi yapıldı"

(HA)