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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 09:40
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 11:21
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TRT muhabiri Elif Akkuş tahliye edildi

Elif Akkuş, anonim bir X hesabından TRT aleyhine yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/trtnin-25-yillik-savas-muhabiri-elif-akkus-tahliye-edildi.jpg

TRT'de 25 sene çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan, daha sonra da TRT yöneticilerinin şikayetiyle 20 Ekim’de tutuklanan Elif Akkuş tahliye edildi.

Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesinin Elif Akkuş hakkında tahliye kararı vermesi üzerine, deneyimli gazeteci tutulduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı.

Ne olmuştu?

25 yıldır TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı. Akkuş, üç aylık “görevden uzaklaştırma tedbiri”nin ardından TRT binasına alınmadı. Akkuş, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.

TRT Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve diğer TRT yöneticilerinin şikayet ve suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Akkuş’a soruşturma açtı.

Akkuş ‘Anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltındayken rahatsızlanan Akkuş hastaneye kaldırıldı. Buradan adliyeye götürülen Akkuş, hakimlikçe, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "şantaj" ve "iftira" suçlarından tutuklandı.

TRT
TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
20 Ekim 2023

(HA)

TRT gazeteci yargılamaları Elif Akkuş
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