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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 08:36
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 08:40
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TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

Avukat Ersöz, Akkuş’u ifadeye çağrılsa gidecek olduğunu ancak gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/trt-muhabiri-elif-akkus-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: X

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş Ankara’da gözaltına alındı. Akkuş 3 aylığına görevden uzaklaştırılmıştı.

Avukat Hüseyin Ersöz X hesabından dün akşam yaptığı açıklamada, “TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan @reporterefo, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının “hukuki” hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim” dedi.

Ersöz, dün Akkuş’un X hesabının hack’lenmeye çalışıldığını da ekledi.

Avukat Ersöz, Akkuş’un en tehlikeli savaş bölgelerinde görev alan bir gazeteci olduğunu belirtti: “Libya ve Suriye’deki çatışmalar yanında Mavi Marmara Gemisi baskınına bizzat şahit olmuş bir isim. Türkiye’de hiçbir başarı ödülsüz kalmadığından, “ifadeye çağırsalar gidecek” bir isim şu an gözaltında… Geçirdiği ameliyat sonrası, beynine pıhtı atma riski bulunmasına rağmen…” (AS)

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