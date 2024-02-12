TRT Haber 40 günde AKP’ye 32 saat, CHP’ye ise sadece 25 dakika ayırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 1 Ocak 2024’te başlattığı seçim dönemiyle ilgili TRT Haber’in taraflı yayın politikasını ifşa etti.

1 Ocak-10 Şubat arasındaki 40 günlük yayını kapsayan incelemeye göre TRT Haber Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye 1945 dakika (32 saatten fazla), Özgür Özel ve CHP’ye ise sadece 25 dakikada ayırdı.

6 Şubat’taki 24 saatlik yayında ise TRT Haber ve Erdoğan ve AKP’ye 6 saat 42 dakika, Devlet Bahçeli ve MHP’ye 38 dakika, Meral Akşener ve İYİ Parti’ye 1 dakika 23 saniye yer verdi. Özgür Özel ve CHP’ye ise hiç yer vermedi.

İlhan Taşcı tablo için “Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu” derken Tuncay Keser “Basın tarihi için ibretlik karne... TRT Haberin 24 saatlik yayınında; Erdoğan ve Bahçeli 7 saat 20 dakika yer alırken, Özgür Özel ve CHP bir saniye bile görülmedi. TRT yönetimi, habercilikte bir kez daha sıfır çekti... TRT yönetimi, milletin parasıyla millete karşı suç işliyor” dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu ise tablo karşısında “TRT’nin bu açık tarafgilliğinin basın özgürlüğü, etik kamu yayıncılığı ve yurttaşa eşit mesafeyle alakası yok. Genel seçimlerden sonra tekrarlanan bu vahim ve kabul edilmez ayrımcılık politikası, topluma yönelik bir düşünce dayatmasının da göstergesidir” yorumu yaptı.

(HA)