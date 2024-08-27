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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 09:33
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 09:34
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TRT çalışanları Gazze’de yaralandı

İsrail’in Han Yunus kentinde, gazetecilerin çadırının yakınına düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
TRT çalışanları Gazze’de yaralandı

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubu da yaralandı.

Gazze’de 171 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırısında gazeteci Nayif Taima hayatını kaybetti.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 171'e yükseldiği bildirildi.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Gazze’de 116 gazeteci ve basın çalışanının öldürüldüğünü, 350 ölüm, yaralanma ve tutuklama olayının da araştırıldığını açıkladı.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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