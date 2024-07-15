TRT 12 Punto'nun ödülleri verildi

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen "TRT 12 Punto", ödül töreniyle sona erdi.

Kabataş Erkek Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde ödül kazanlara ödülleri takdim edildi.

TRT ve Saraybosna Film Festivali işbirliği ile ilki geçen yıl verilen "Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü" bu yıl yönetmen Mehmet Bahadır Er'in "Toz Baba Tekkesi" projesinin oldu.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım" kategorisinde de 3 proje ödül aldı. Yönetmen Stephan Komandarev'in "Made in EU" projesine ödülünü takdim eden Ghassan Massoud, sahnede "Türkçe'de, Arapça'da ve tüm dünya lügatlarında Filistin, bugün ve yarın ilelebet Filistinlilerindir" dedi.

Ödül kazananlar şöyle:

Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü: "Toz Baba Tekkesi" (Mehmet Bahadır Er)

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü: "Made in EU" (Stephan Komandarev), "The Looping", "Echo"

TRT Ortak Yapım Ödülü: "Sineklerin Yasası", "Toprağın Tuzu", "Bayram Resitali"

TRT Ön Alım Ödülü: "Benim Mutlu Ailem", "Kirpilerin Savaşı", "Merhaba"

Proje Geliştirme Ödülleri: "Uykusuz", "Toz Baba Tekkesi", "İt", "Saçma", "Taşkın Ovası", "Kör"

(EMK)