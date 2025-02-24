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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 09:42
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 09:45
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Troçki kimdir?

Troçki, farklı ülkelerde yaşamını sürdürdü ve Türkiye’de, Büyükada’da dört yıl boyunca sürgün hayatı yaşadı. Burada Marksist fikirlerini yaymaya devam etti, ancak Stalin’in baskısı nedeniyle sürekli takip altında kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Troçki kimdir?

20. yüzyılın en etkili devrimci liderlerinden, keskin bir teorisyen ve usta bir hatip olarak, Komünist ideolojinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

1917 Ekim Devrimi'nin öncülerinden biri olarak, Vladimir Lenin'in yakın çalışma arkadaşıydı ve yeni doğan Sovyetler Birliği'nin ilk dışişleri bakanı olarak görev yaptı (1917-1918).

Ardından Kızıl Ordu’nun kurucusu ve lideri olarak, Sovyetler‘in iç savaş sürecinde (1918-1924) zafer kazanmasında belirleyici bir rol oynadı.

Ancak Lenin'in ölümünden sonra, Joseph Stalin ile iktidar mücadelesine girişti ve bu mücadeleyi kaybetti. 1929'da Sovyetler Birliği'nden sürgün edilen Troçki, farklı ülkelerde yaşamını sürdürdü ve Türkiye’de, Büyükada’da dört yıl boyunca sürgün hayatı yaşadı. Burada Marksist fikirlerini yaymaya devam etti, ancak Stalin’in baskısı nedeniyle sürekli takip altında kaldı.

Son yıllarını Meksika’da geçiren Troçki, 21 Ağustos 1940’ta, Stalin’in emriyle düzenlenen bir suikast sonucu acımasızca öldürüldü. Ancak fikirleri, özellikle Troçkizm adıyla anılan siyasi akımı ve devrimci ruhu, tarih boyunca birçok hareketi etkilemeye devam etti.  7 Kasım 1879'da doğdu,  21 Ağustos 1940'te hayatını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Troçki
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