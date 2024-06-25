Travis ve Miles Kane, Gezgin Salon Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından +1’in katkılarıyla bu yıl 29-30 Haziran’da düzenlenecek Gezgin Salon Festivali 2024’ün programı belli oldu.

Festivalin ilk gününün kapanışını, İskoç alternatif rock grubu Travis yapacak.

Çok sayıda Platinum ve BRIT ödülü sahibi olan Travis, bugüne dek Glastonbury gibi festivallerin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Coachella, Fuji Rock ve benzeri festivallerde yer alan performanslarında ise imza attıkları 10 albümden en sevilen şarkılar ve en büyük hitler yer alıyor.

Festivalin +1 Komedi Salonu’ndaki stand-up gösterileri ise her iki gün izleyicilerle buluşacak.

Cumartesi +1 Komedi Salonu’nda Deniz Göktaş, Caner Dağlı, Akın Aslan ve Doğu Can; pazar günü Caner Omur, Tuna Kalınsaz, Berk Karan ve Çağla Alkan konser aralarını stand-up gösterileri ile renklendirecek.

Program

Festivalin iki günlük programı şöyle:

29 Haziran Cumartesi

Travis

Büyük Ev Ablukada

Stavroz (Live Set)

Miles Kane

Oceanvs Orientalis

Bade

30 Haziran Pazar

Parcels

La Femme

Hey! Douglas

ENGIN

Monsieur Minimal

Elektro Hafız

Program ve biletlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)