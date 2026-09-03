Transların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin yeni araştırma başladı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ile Hormon Hakkım Kolektifi’nin hazırladığı “Transların Hormon ve Beden/Cinsiyet Uyum Süreçlerinde Sağlık Hizmetlerine Erişimi Araştırması” başladı.

Topluluk temelli araştırma, transların hormon kullanımı ve beden/cinsiyet uyum süreçlerinde sağlık hizmetlerine erişirken karşılaştıkları engelleri, ihtiyaçlarını ve geliştirdikleri dayanışma pratiklerini doğrudan öznelerin deneyimleri üzerinden görünür kılmayı amaçlıyor.

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Hormon kullanımı, reçete ve sağlık takibi

Araştırma kapsamında hormona erişim ve hormon kullanımı, reçete ve sağlık takibi süreçleri, yaşa ilişkin uygulama ve kısıtlamalar ele alınacak.

Beden/cinsiyet uyum sürecinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine erişim, bu süreçlerde karşılaşılan hak ihlalleri ile bilgi ve destek ihtiyaçları da araştırmanın başlıkları arasında yer alıyor.

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Amaç sağlık hakkı için savunuculuğu güçlendirmek

Araştırmayı yürütenler, katılımcıların aktardığı deneyimlerin transların sağlık hizmetlerine erişirken yaşadığı sorunları görünür kılmasını, ihtiyaç ve taleplerini güçlendirmesini hedefliyor.

Elde edilecek bilgilerin, sağlık hakkına erişim için yürütülen savunuculuk ve dayanışma çalışmalarına katkı sunması da amaçlanıyor.

Araştırmanın detaylarına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)