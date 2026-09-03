ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 14:32 3 Eylül 2026 14:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 14:39 3 Eylül 2026 14:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Transların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin yeni araştırma başladı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Hormon Hakkım Kolektifi, transların hormon ve beden/cinsiyet uyum süreçlerinde sağlık hizmetlerine erişirken yaşadıkları sorunları ve dayanışma pratiklerini görünür kılmak amacıyla araştırma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Transların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin yeni araştırma başladı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ile Hormon Hakkım Kolektifi’nin hazırladığı “Transların Hormon ve Beden/Cinsiyet Uyum Süreçlerinde Sağlık Hizmetlerine Erişimi Araştırması” başladı.

Topluluk temelli araştırma, transların hormon kullanımı ve beden/cinsiyet uyum süreçlerinde sağlık hizmetlerine erişirken karşılaştıkları engelleri, ihtiyaçlarını ve geliştirdikleri dayanışma pratiklerini doğrudan öznelerin deneyimleri üzerinden görünür kılmayı amaçlıyor.

DEMOS: Barış süreci kadınların ve LGBTİ+’ların taleplerini içermeli
DEMOS: Barış süreci kadınların ve LGBTİ+’ların taleplerini içermeli
Bugün 13:05

Hormon kullanımı, reçete ve sağlık takibi

Araştırma kapsamında hormona erişim ve hormon kullanımı, reçete ve sağlık takibi süreçleri, yaşa ilişkin uygulama ve kısıtlamalar ele alınacak.

Beden/cinsiyet uyum sürecinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine erişim, bu süreçlerde karşılaşılan hak ihlalleri ile bilgi ve destek ihtiyaçları da araştırmanın başlıkları arasında yer alıyor.

Trans Terapi Grubu 2 Eylül’de çevrimiçi buluşacak
Trans Terapi Grubu 2 Eylül’de çevrimiçi buluşacak
28 Ağustos 2026

Amaç sağlık hakkı için savunuculuğu güçlendirmek

Araştırmayı yürütenler, katılımcıların aktardığı deneyimlerin transların sağlık hizmetlerine erişirken yaşadığı sorunları görünür kılmasını, ihtiyaç ve taleplerini güçlendirmesini hedefliyor.

Elde edilecek bilgilerin, sağlık hakkına erişim için yürütülen savunuculuk ve dayanışma çalışmalarına katkı sunması da amaçlanıyor.

Araştırmanın detaylarına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + Pembe Hayat Derneği Hormon Hakkım Kolektifi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git