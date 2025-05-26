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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 15:02
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 15:21
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Translar: Sokaklara yeni çıkmadık, sadece artık eğilmeden yürüyoruz

11. İstanbul Trans Onur Haftası, Onur Ayı’na sayılı günler kala Cihangir Otoparkı’na trans bayrağı asarak yürüyüşe çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Translar: Sokaklara yeni çıkmadık, sadece artık eğilmeden yürüyoruz
Fotoğraf: 11. İstanbul Trans Onur Haftası / X

11. İstanbul Trans Onur Haftası, bugün Cihangir Otoparkı’na trans bayrağı astı.

Trans hak savunucuları eylemleri vasıtasıyla, 16-22 Haziran tarihleri arasında “Başkaldırı/Serhildan” temasıyla düzenlenecek haftaya ve Onur Ayı’ndaki etkinliklere katılım çağrısı yaptı.

“Tarihi not et lubunya ve sevicisi”

Komiteden yapılan açıklamada şöyle dendi:

Onur Ayı’na sayılı günler kala 11. Trans Onur Haftası olarak Cihangir Otoparkı’ndan dev trans bayrağımızı sallandırdık. 16-22 Haziran arasında Başkaldırı temasıyla sokaklarda olacağız. Tarihi not et lubunya ve sevicisi. Yakında buluşacağız. 

“Ne devlet ne Aile Yılı ne polis ne de toplum bizi engelleyebilir. Artık görünmeye değil, görünmez kıldıklarınızın hesabını sormaya geliyoruz. Bizi görüp de hazmedemeyenlerin kâbusu olmaya geliyoruz. Çünkü biz bu sokaklara yeni çıkmadık. Sadece artık eğilmeden yürüyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Trans Onur Haftası trans hakları onur haftası onur ayı
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