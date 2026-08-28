Trans Terapi Grubu 2 Eylül’de çevrimiçi buluşacak

Trans İstanbul İnisiyatifi’nin her ayın ilk çarşambası düzenlediği Trans Terapi Grubu, 2 Eylül’de çevrimiçi olarak bir araya gelecek.

Saat 19.00’da başlayacak buluşma, trans+’lara cinsiyet kimliği süreçlerinde psikososyal destek ve dayanışma alanı sunmayı amaçlıyor.

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2013’ten bu yana devam ediyor

2013’te başlayan terapi grubu, 2020’ye kadar SPoD ev sahipliğinde yüz yüze düzenlendi. COVID-19 pandemisinin ardından çevrimiçi ortama taşınan buluşmalar, böylece farklı şehirlerde yaşayan trans+’ların da katılımına açıldı.

Ücretsiz düzenlenen grup toplantılarında katılımcılar, cinsiyet kimliği süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşabiliyor; benzer deneyimlerden geçen kişilerle dayanışma kurabiliyor.

Grup, katılımcıların yalnızlık hissiyle baş etmesine, farklı deneyim ve baş etme yöntemleriyle karşılaşmasına ve kendi süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmesine alan açmayı hedefliyor.

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Nasıl katılınır?

Bilgisayardan katılanlar, kendilerine e-posta yoluyla gönderilen toplantı bağlantısını kullanabilecek. Telefonla katılacakların ise Jitsi Meet uygulamasını indirmesi gerekiyor.

Toplantıya ilk kez katılacak kişilerin öncesinde kayıt formunu doldurması gerekiyor.

(NÖ)