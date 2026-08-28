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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 11:22 28 Ağustos 2026 11:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 11:30 28 Ağustos 2026 11:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Trans Terapi Grubu 2 Eylül’de çevrimiçi buluşacak

Trans İstanbul İnisiyatifi’nin düzenlediği Online Trans Terapi Grubu’nun aylık toplantısı 2 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da yapılacak. Toplantıya ilk kez katılacakların kayıt formunu doldurması gerekiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trans Terapi Grubu 2 Eylül’de çevrimiçi buluşacak
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Trans İstanbul İnisiyatifi’nin her ayın ilk çarşambası düzenlediği Trans Terapi Grubu, 2 Eylül’de çevrimiçi olarak bir araya gelecek.

Saat 19.00’da başlayacak buluşma, trans+’lara cinsiyet kimliği süreçlerinde psikososyal destek ve dayanışma alanı sunmayı amaçlıyor.

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2013’ten bu yana devam ediyor

2013’te başlayan terapi grubu, 2020’ye kadar SPoD ev sahipliğinde yüz yüze düzenlendi. COVID-19 pandemisinin ardından çevrimiçi ortama taşınan buluşmalar, böylece farklı şehirlerde yaşayan trans+’ların da katılımına açıldı.

Ücretsiz düzenlenen grup toplantılarında katılımcılar, cinsiyet kimliği süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşabiliyor; benzer deneyimlerden geçen kişilerle dayanışma kurabiliyor.

Grup, katılımcıların yalnızlık hissiyle baş etmesine, farklı deneyim ve baş etme yöntemleriyle karşılaşmasına ve kendi süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmesine alan açmayı hedefliyor.

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Nasıl katılınır?

Bilgisayardan katılanlar, kendilerine e-posta yoluyla gönderilen toplantı bağlantısını kullanabilecek. Telefonla katılacakların ise Jitsi Meet uygulamasını indirmesi gerekiyor.

Toplantıya ilk kez katılacak kişilerin öncesinde kayıt formunu doldurması gerekiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
trans SPoD LGBTI+
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