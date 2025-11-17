Trans Pride’dan 20 Kasım anma eylemi duyurusu

11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Bırakılan Transları Anma Günü (TDoR) kapsamında eylem düzenleyecek.

Eylem, transfobi ve nefret cinayetlerinin kökenindeki sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Eylem sadece bir yas tutma etkinliği değil; kapitalizm, patriyarka ve heteronormativitenin transları hedef alan şiddet sarmalına karşı bir dayanışma ve isyan olarak nitelendiriliyor.

Öldürülen translar dört kentte anıldı

Komite’nin duyurusuna göre; transların yoksulluk, dışlanma ve nefret suçu kıskacındaki kayıpları, mücadelenin bütünleşik olması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Komite’nin çağrısı şöyle:

Bu anma; sınıfsal sömürü, cinsiyetçi baskı ve ırkçılığın kesişim noktasında duran transfobiye ve kadın düşmanlığına karşı bir direniş ve dayanışma eylemidir. Biliyoruz ki transfobi ve kadın düşmanlığı bir kader değil, yıkılması gereken bir sistemin ürünüdür. Eyleme katılımınızı önemsiyoruz. Ellerimizde mum, karanfil ve kaybettiğimiz transların fotoğrafları olacak, komite olarak bunları getireceğiz.



📍 Yer bilgisi için Trans Onur Haftası Komitesi’ne 🗓️ Tarih: 20 Kasım 2025, Perşembe📍 Yer bilgisi için Trans Onur Haftası Komitesi’ne sosyal medya hesapları üzerinden özel mesaj (DM) göndermeniz gerekiyor.