LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 16:43
2 dk Okuma

Trans Pride’dan 20 Kasım anma eylemi duyurusu

“Eyleme katılımınızı önemsiyoruz. Ellerimizde mum, karanfil ve kaybettiğimiz transların fotoğrafları olacak.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trans Pride’dan 20 Kasım anma eylemi duyurusu
Çizim: 11. İstanbul Trans Onur Haftası (X)

11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Bırakılan Transları Anma Günü (TDoR) kapsamında eylem düzenleyecek.

Eylem, transfobi ve nefret cinayetlerinin kökenindeki sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Eylem sadece bir yas tutma etkinliği değil; kapitalizm, patriyarka ve heteronormativitenin transları hedef alan şiddet sarmalına karşı bir dayanışma ve isyan olarak nitelendiriliyor.

Öldürülen translar dört kentte anıldı
Öldürülen translar dört kentte anıldı
21 Kasım 2024

Komite’nin duyurusuna göre; transların yoksulluk, dışlanma ve nefret suçu kıskacındaki kayıpları, mücadelenin bütünleşik olması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Komite’nin çağrısı şöyle:

Bu anma; sınıfsal sömürü, cinsiyetçi baskı ve ırkçılığın kesişim noktasında duran transfobiye ve kadın düşmanlığına karşı bir direniş ve dayanışma eylemidir. Biliyoruz ki transfobi ve kadın düşmanlığı bir kader değil, yıkılması gereken bir sistemin ürünüdür. Eyleme katılımınızı önemsiyoruz. Ellerimizde mum, karanfil ve kaybettiğimiz transların fotoğrafları olacak, komite olarak bunları getireceğiz.

🗓️ Tarih: 20 Kasım 2025, Perşembe
📍 Yer bilgisi için Trans Onur Haftası Komitesi’ne sosyal medya hesapları üzerinden özel mesaj (DM) göndermeniz gerekiyor.

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

İstanbul
Trans Onur Yürüyüşü öncesi gözaltına alınan iki aktiviste beraat
21 Ekim 2025
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
BİR DEVRİMİN “ERKEKLİĞİ”
Meksika Devrimi’nin trans subayı Coronel Robles’i neden konuşmalıyız?
4 Ekim 2025
Beyoğlu’nda yaşayan trans kadınlardan açıklama: “Translar saldırgan değildir”
1 Eylül 2025
Beyoğlu’nda trans kadınlara GBT gerekçesiyle gözaltı
1 Ağustos 2025
Beyoğlu’nda trans kadınlara drone’lu baskın: “Korkuyoruz, çalışamıyoruz”
19 Temmuz 2025
“Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar”
16 Temmuz 2025
Bakanlık, transların hormona erişimine 21 yaş sınırı getirdi
27 Haziran 2025
11. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ İLE SÖYLEŞİ
“LGBTİ+’ları ima etmeyin, açıkça adımızı anın"
27 Mayıs 2025
