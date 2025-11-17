Trans Pride’dan 20 Kasım anma eylemi duyurusu

11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Bırakılan Transları Anma Günü (TDoR) kapsamında eylem düzenleyecek.
Eylem, transfobi ve nefret cinayetlerinin kökenindeki sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Eylem sadece bir yas tutma etkinliği değil; kapitalizm, patriyarka ve heteronormativitenin transları hedef alan şiddet sarmalına karşı bir dayanışma ve isyan olarak nitelendiriliyor.
Öldürülen translar dört kentte anıldı
Komite’nin duyurusuna göre; transların yoksulluk, dışlanma ve nefret suçu kıskacındaki kayıpları, mücadelenin bütünleşik olması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Komite’nin çağrısı şöyle:
Bu anma; sınıfsal sömürü, cinsiyetçi baskı ve ırkçılığın kesişim noktasında duran transfobiye ve kadın düşmanlığına karşı bir direniş ve dayanışma eylemidir. Biliyoruz ki transfobi ve kadın düşmanlığı bir kader değil, yıkılması gereken bir sistemin ürünüdür. Eyleme katılımınızı önemsiyoruz. Ellerimizde mum, karanfil ve kaybettiğimiz transların fotoğrafları olacak, komite olarak bunları getireceğiz.
📍 Yer bilgisi için Trans Onur Haftası Komitesi’ne sosyal medya hesapları üzerinden özel mesaj (DM) göndermeniz gerekiyor.
20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü
Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.
1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.
Gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)