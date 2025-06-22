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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 11:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 14:22
2 dk Okuma

Trans Onur Yürüyüşü: Şişli’de "yasak" kararı, Taksim çevresi kapalı

Komite, sosyal medya paylaşımlarında yasak akrarını tanımadığını duyurdu ve "Translarla baş edemezseniz, geri adım atmayacağız" diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trans Onur Yürüyüşü: Şişli’de "yasak" kararı, Taksim çevresi kapalı

İstanbul'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Trans Onur Haftası'nda bugün Trans Onur Yürüyüşü yapılması planlandı.

Ancak İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı yürüyüş ve toplanma etkinliklerini yasakladığını açıkladı. 

“Başkaldırı” temasıyla 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen hafta kapsamında yapılması planlanan yürüyüş öncesi, yetkililerden peş peşe "yasak" kararları geldi.

Valilik ve kaymakamlık, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle gösteri ve toplantıların bugün boyunca yasaklandığını duyurdu. Şişli ve Taksim’de birçok noktada bariyerler kuruldu, yaya ve araç geçişleri kontrollü hale getirildi.

Trans Onur Haftası Komitesi: Direnmekten geri adım atmayacğız

Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve çevresindeki sokaklar "güvenlik" önlemleriyle kapatıldı.

Şişli Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak ilçede aynı gün içinde her türlü etkinliği – yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, bildiri dağıtma gibi  yasakladı.

Kaymakamlığın açıklamasında, yasağın gerekçesi olarak kamu güvenliği, genel sağlık, ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gösterildi.

Yasak kararının hukuki olmadığını belirten Trans Onur Haftası Komitesi ve destekçileri, yürüyüşün yapılması için sosyal medyada çağrılarını sürdürüyor. Komite, sosyal medya paylaşımlarında yasak akrarını tanımadığını duyurdu ve "Translarla baş edemezseniz, geri adım atmayacağız" diye seslendi.

"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"
"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"
17 Şubat 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi trans onur yürüyüşü trans hakları
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