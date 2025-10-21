ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 13:46
2 dk Okuma

Trans Onur Yürüyüşü öncesi gözaltına alınan iki aktiviste beraat

Aktivistlerden biri yolda yürürken, diğeri kafede kahve içerken gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

10. Trans Onur Yürüyüşü (2024), Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

“Faili Devlet” temasıyla 23 Haziran 2024’te düzenlenen 10. Trans Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları iddiasıyla yargılanan iki LGBTİ+ aktivistinin, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na (2911) muhalefet suçlamasıyla yargılanan iki aktivist beraat etti.

Trans Onur Haftası Komitesi, gözaltına alınanlardan birinin yolda yürürken, diğerinin ise kafede kahve içerken ters kelepçeyle gözaltına alındığını ve sekiz saat boyunca alıkonulduğunu duyurmuştu.

23 Haziran 2024

“Ortada ne pankart vardı ne de yürüyüş”

Komite, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Bir arkadaşımızın yolda yürürken, bir arkadaşımızın da latte içerken zorla sivil araca bindirilerek gözaltına alınma sebebini pek tabii biliyoruz. Sebep TC’nin trans düşmanı politikaları ve arkadaşlarımızın engelleyemediğiniz mücadeleleridir. Yaptıkları kanunsuz gözaltıyı gerekçelendirmeye çalışan polis ve devlet, önce pankart asıldığını iddia etmiş, sonra izinsiz gösteri yürüyüşü diyerek suç uydurmaya çalışmıştır. Ortada ne pankart vardı ne de yürüyüş... Olan tek şey, sırf trans ve LGBTİ+ aktivisti olduğu için hakları 8 saat elinden alınan, rehin tutulan ve ardından haklarında dava açılan arkadaşlarımızın yılmayan mücadelesidir. Mücadelemiz ortaktır, arkadaşlarımızın yanındayız. Gözaltı işlemini gerçekleştiren polisin, sonradan, arkadaşlarımızın sırf tanındıkları için gelen emirle gözaltına alındıklarını söylediğini bir kez daha hatırlatmak ve durumun acizlik ve yazıklığına dikkat çekmek istiyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
10. Trans Onur Haftası 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hukuk insan hakları ayrımcılık transfobi
