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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 18:18
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 18:18
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Trans Onur Haftası’nın Depo’daki sergisi yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklama kararıyla ilgili açıklama yapan Depo: “Yasaklama kararına yasa yoluna başvurarak itiraz edeceğiz."

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trans Onur Haftası’nın Depo’daki sergisi yasaklandı
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

10. Trans Onur Haftası Sergi Kolektifi’nin “Dön-Dün Bak: Türkiye'de Trans Hareketinin Tarihi” isimli sergisi, bugün Depo'ya Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan gönderilen bir tebligatla yasaklandı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Depo, şöyle dedi:

“Bu tebligat sebep gösterilerek, 27 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacağını duyurduğumuz sergiyi kapatmak zorunda bırakıldık. 

“Depo ekibi olarak bu yasaklama kararına yasa yoluna başvurarak itiraz edeceğiz. Yargısal süreçteki gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.”

Sergi hakkında

Türkiye’de trans hareketinin tarihine mercek tutan “Dön-Dün Bak” sergisi, 26 Haziran’da İstanbul’da açılmıştı. 

1980’li yıllardan günümüze kadar uzanan bir zaman dilimini ele alan sergi, Türkiye trans hareketinin dönüm noktalarını arşiv kayıtları aracılığıyla gün yüzüne çıkarıyordu.

10. Trans Onur Haftası Sergi Kolektifi’nin sergiyle ilgili biamag’da yayımlanan söyleşisinin tamamını okumak için tıklayın. (TY)

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