Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı
Kapsama Alanı ve Muamma LGBTİ+ Derneği “Trans Erkek/Trans Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerin Neresinde?” isimli yeni bir araştırma raporu yayımladı.
Trans+’lar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmak için hazırlanan raporda cinsel sağlık ve jinekolojik muayenelere erişim önündeki engeller, bu alandaki deneyimler ve sağlık hizmeti sağlayıcılardan beklentiler analiz edildi.
Ayrıca, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin cinsel sağlık ve jinekolojik ihtiyaçlarının karşılanması için somut öneriler sunuldu.
Raporu hazırlayanlar Baran Zülal Dumanlıdağ, Ecmel Deniz Doğan ve Utku Kutbay.
Raporun tanıtımından:
“Ekip üyelerinden bir kişinin ayrımcılığa maruz bırakıldığı bir jinekoloji muayenesinin ardından ele alınan ve çok hızlı bir şekilde bir araya gelerek başlanılan bu araştırma konusu, aslında yıllardır feminist trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin bir araya geldiğinde konuştuğu, muhtemelen birçoğu için klişeleşmiş sorunlardan sadece bir tanesidir. Yaşamaya dair sürekli olarak mücadele eden, sahip olduğu hakkı elde edebilmek için ekstra çaba harcaması gereken birçok ötekileştirilen, dışlanan ve ezilen bunu anlayabilir.
“Bizler bu transfobik düzende, kendimiz için, diğer trans+’lar için bahsedilmeyen bir sorunumuza dair konuşmaya çalıştık. Mücadelemiz, sağlık gibi gasp edilen birçok hakkımızı alana kadar sürecek. Ali Aligül Arıkan’ın bize bıraktığı mücadele mirasını cebimize koyduk ve onu selamlayarak, hatırlayarak ve hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Okulda, işte, mecliste, hastanede, sokakta, kampüste, meydandayız, travestiyiz, buradayız, alışın, barışın, gitmiyoruz.” (TY)