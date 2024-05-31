Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı

Kapsama Alanı ve Muamma LGBTİ+ Derneği “Trans Erkek/Trans Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerin Neresinde?” isimli yeni bir araştırma raporu yayımladı.

Trans+’lar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmak için hazırlanan raporda cinsel sağlık ve jinekolojik muayenelere erişim önündeki engeller, bu alandaki deneyimler ve sağlık hizmeti sağlayıcılardan beklentiler analiz edildi.

Ayrıca, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin cinsel sağlık ve jinekolojik ihtiyaçlarının karşılanması için somut öneriler sunuldu.

Raporu hazırlayanlar Baran Zülal Dumanlıdağ, Ecmel Deniz Doğan ve Utku Kutbay.