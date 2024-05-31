ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 14:58
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 14:59
2 dk Okuma

Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı

“Mücadelemiz, sağlık gibi gasp edilen birçok hakkımızı alana kadar sürecek.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trans+’ların sağlık hizmetlerine erişimi raporlaştırıldı
Fotoğraf: Canva

Kapsama Alanı ve Muamma LGBTİ+ Derneği “Trans Erkek/Trans Maskülen ve Nonbinaryler Cinsel Sağlık ve Jinekoloji Kontrollerin Neresinde?” isimli yeni bir araştırma raporu yayımladı.

Trans+’lar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmak için hazırlanan raporda cinsel sağlık ve jinekolojik muayenelere erişim önündeki engeller, bu alandaki deneyimler ve sağlık hizmeti sağlayıcılardan beklentiler analiz edildi.

Ayrıca, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin cinsel sağlık ve jinekolojik ihtiyaçlarının karşılanması için somut öneriler sunuldu.

Raporu hazırlayanlar Baran Zülal Dumanlıdağ, Ecmel Deniz Doğan ve Utku Kutbay. 

Raporun tanıtımından:

“Ekip üyelerinden bir kişinin ayrımcılığa maruz bırakıldığı bir jinekoloji muayenesinin ardından ele alınan ve çok hızlı bir şekilde bir araya gelerek başlanılan bu araştırma konusu, aslında yıllardır feminist trans erkeklerin, trans maskülenlerin ve nonbinarylerin bir araya geldiğinde konuştuğu, muhtemelen birçoğu için klişeleşmiş sorunlardan sadece bir tanesidir. Yaşamaya dair sürekli olarak mücadele eden, sahip olduğu hakkı elde edebilmek için ekstra çaba harcaması gereken birçok ötekileştirilen, dışlanan ve ezilen bunu anlayabilir.

“Bizler bu transfobik düzende, kendimiz için, diğer trans+’lar için bahsedilmeyen bir sorunumuza dair konuşmaya çalıştık. Mücadelemiz, sağlık gibi gasp edilen birçok hakkımızı alana kadar sürecek. Ali Aligül Arıkan’ın bize bıraktığı mücadele mirasını cebimize koyduk ve onu selamlayarak, hatırlayarak ve hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Okulda, işte, mecliste, hastanede, sokakta, kampüste, meydandayız, travestiyiz, buradayız, alışın, barışın, gitmiyoruz.” (TY)

LGBTİ+'ların sağlığa erişim hakkı trans+ Kapsama Alanı Muamma LGBTİ+ Derneği
ilgili haberler
Peru'da transların 'akıl hastası' olarak sınıflandırılması protesto ediliyor
21 Mayıs 2024
/haber/peru-da-translarin-akil-hastasi-olarak-siniflandirilmasi-protesto-ediliyor-295593
Bugün Trans Gönürlük Günü
31 Mart 2024
/haber/bugun-trans-gonurluk-gunu-293664
10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: Her gün daha da çoğalarak varız!
12 Şubat 2024
/haber/10-istanbul-trans-onur-haftasi-komitesi-her-gun-daha-da-cogalarak-variz-291709
10. İstanbul Trans Onur Haftası: Ecelimizle ölmek istiyoruz
17 Ocak 2024
/haber/10-istanbul-trans-onur-haftasi-ecelimizle-olmek-istiyoruz-290687
“Her trans ölümü gibi Biricik’in ölümü de politiktir”
28 Aralık 2023
/haber/her-trans-olumu-gibi-biricikin-olumu-de-politiktir-289921
Trans Erkekler ve trans maskülenler için Lambdaİstanbul’da etkinlik
4 Aralık 2023
/haber/trans-erkekler-ve-trans-maskulenler-icin-lambdaistanbulda-etkinlik-288817
ilgili haberler
Peru'da transların 'akıl hastası' olarak sınıflandırılması protesto ediliyor
21 Mayıs 2024
/haber/peru-da-translarin-akil-hastasi-olarak-siniflandirilmasi-protesto-ediliyor-295593
Bugün Trans Gönürlük Günü
31 Mart 2024
/haber/bugun-trans-gonurluk-gunu-293664
10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: Her gün daha da çoğalarak varız!
12 Şubat 2024
/haber/10-istanbul-trans-onur-haftasi-komitesi-her-gun-daha-da-cogalarak-variz-291709
10. İstanbul Trans Onur Haftası: Ecelimizle ölmek istiyoruz
17 Ocak 2024
/haber/10-istanbul-trans-onur-haftasi-ecelimizle-olmek-istiyoruz-290687
“Her trans ölümü gibi Biricik’in ölümü de politiktir”
28 Aralık 2023
/haber/her-trans-olumu-gibi-biricikin-olumu-de-politiktir-289921
Trans Erkekler ve trans maskülenler için Lambdaİstanbul’da etkinlik
4 Aralık 2023
/haber/trans-erkekler-ve-trans-maskulenler-icin-lambdaistanbulda-etkinlik-288817
Sayfa Başına Git