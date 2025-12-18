ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:44
 SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 16:59
Okuma:  2 dakika

Trans kadın Sudenaz U. davasında karar: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Avukat  Altekin, sanıkların “başımıza bir şey gelmez” düşüncesiyle aralarındaki konuşmaları kayda aldıklarını belirterek, bu kayıtların delil olarak dosyaya sunulduğunu söyledi.

Trans kadın Sudenaz U. davasında karar: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Hülya Çetinkaya

Diyarbakır’da 2024 yılında “Büyük Aile Buluşması” günü iki erkeğin öldürdüğü trans kadın Sudenaz U.’nun davasında karar açıklandı.

Mahkeme, cinayete ilişkin yargılanan iki sanık A.A. ve İ.U.’ya “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Avukat Okan Altekin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dosyada yer alan ses kayıtlarının davanın seyrinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Altekin, sanıkların “başımıza bir şey gelmez” düşüncesiyle aralarındaki konuşmaları kayda aldıklarını belirterek, bu kayıtların delil olarak dosyaya sunulduğunu söyledi. Sanıkların avukatları "haksız tahrik indirimi" istedi ancak bu talebi kabul edilmedi.

Ses kayıtlarında sanıkların açıkça birbirlerini koruduklarının görüldüğünü ifade eden Altakin, “Mahkeme, kadına karşı kasten öldürme suçundan iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da her iki sanık hakkında mahkûmiyet kararı kuruldu. Bu karar, trans kadınlara yönelik şiddetle mücadele açısından önemli. Ayrıca sanıklar yağmadan dolayı ceza aldı” dedi.

Dava sürecini Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu bu davada mücadele etti ve düzenli olarak takip etti.

Ne olmuştu?

En az iki erkek, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki trans kadına kesici aletlerle saldırdı. 14 Eylül'de gerçekleşen saldırı sonucu, trans kadınlardan Sudenaz U. 15 Eylül Pazar günü hayatını kaybederken; G.E. yaralandı.

G.E.’nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ifadesinde saldırıyı aktarması üzerine A.A. ve İ.U. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı. G.E.’nin ifadesine göre, şüpheliler, S.U. ve G.E.’nin evine girerek yağma suçunu da işledi.

Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nun KaosGL.org’a verdiği bilgiye göre, dosya hakkında kısıtlılık kararı alındı. Savcılığın, soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianamesini hazırlaması bekleniyor.

(EMK)

transfobi Sudenaz U. erkek şiddeti trans cinayetleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

