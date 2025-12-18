Trans kadın Sudenaz U. davasında karar: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır’da 2024 yılında “Büyük Aile Buluşması” günü iki erkeğin öldürdüğü trans kadın Sudenaz U.’nun davasında karar açıklandı.

Mahkeme, cinayete ilişkin yargılanan iki sanık A.A. ve İ.U.’ya “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Avukat Okan Altekin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dosyada yer alan ses kayıtlarının davanın seyrinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Altekin, sanıkların “başımıza bir şey gelmez” düşüncesiyle aralarındaki konuşmaları kayda aldıklarını belirterek, bu kayıtların delil olarak dosyaya sunulduğunu söyledi. Sanıkların avukatları "haksız tahrik indirimi" istedi ancak bu talebi kabul edilmedi.

Ses kayıtlarında sanıkların açıkça birbirlerini koruduklarının görüldüğünü ifade eden Altakin, “Mahkeme, kadına karşı kasten öldürme suçundan iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da her iki sanık hakkında mahkûmiyet kararı kuruldu. Bu karar, trans kadınlara yönelik şiddetle mücadele açısından önemli. Ayrıca sanıklar yağmadan dolayı ceza aldı” dedi.

Dava sürecini Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu bu davada mücadele etti ve düzenli olarak takip etti.

Öldürülen trans kadın Sudenaz U. için Diyarbakır’da açıklama

Ne olmuştu? En az iki erkek, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki trans kadına kesici aletlerle saldırdı. 14 Eylül'de gerçekleşen saldırı sonucu, trans kadınlardan Sudenaz U. 15 Eylül Pazar günü hayatını kaybederken; G.E. yaralandı. G.E.’nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ifadesinde saldırıyı aktarması üzerine A.A. ve İ.U. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı. G.E.’nin ifadesine göre, şüpheliler, S.U. ve G.E.’nin evine girerek yağma suçunu da işledi. Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nun KaosGL.org’a verdiği bilgiye göre, dosya hakkında kısıtlılık kararı alındı. Savcılığın, soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianamesini hazırlaması bekleniyor.

