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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 17:27
2 dk Okuma

"SALDIRGANLARI CESARETLENDİRENLER SUÇLU"

Trans kadın Mika Raun ve erkek arkadaşına saldırı

Mika Raun, “Öncelikle yazdığınız her şey için teşekkür ederim. Ama şu açıklamayı yapmak dahi istemiyorum. Hatırladıkça o kadar garip hissediyorum ki. Artık o kadar korkuyorum ki markete bile gitmeye çekiniyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Trans kadın Mika Raun ve erkek arkadaşına saldırı
Fotoğraf: Evin Arslan/csgorselarsiv.org

Uzun süredir sosyal medya platformlarında hedef gösterilen trans kadın Mika Raun, erkek arkadaşına ve kendisine saldırdıklarını açıkladı. 

Yaşananları sosyal medya platformunda anlatan Mika Raun, erkek arkadaşının “öldüresiye dövüldüğünü” söyledi. 

Raun, yaşanan bu şiddet olayında, erkek arkadaşının annesi ve kız kardeşinin de şahit olduğunu belirtti. Olayın ardından, Raun’un polis eşliğinde hastaneye nakledildiği anlara dair kısa ve sesli bir açıklama yaptığı videoyu paylaştığı görüldü. Ancak, bu video kısa süre sonra silindi ve yerini, olayla ilgili daha fazla detay içeren sessiz bir videoya bıraktı.

“Açıklama yapmak dahi istemiyorum”

Yine bir videolu açıklama ile yaşadıklarını anlatan Raun, şu bilgileri paylaştı:

“Öncelikle yazdığınız her şey için teşekkür ederim. Ama şu açıklamayı yapmak dahi istemiyorum. Hatırladıkça o kadar garip hissediyorum ki. Artık o kadar korkuyorum ki markete bile gitmeye çekiniyorum. Olay hakkında açıklama yapmak istiyorum. Biz gündüz gezdik sorun çıkmadı. Akşam markete gittik. Marketteyiz, hepimiz bir aradayken. Biri bizim fotoğrafımızı çekiyor. 18 yaşından küçük kız kardeşinin fotoğrafını çektiler. Beni veya Batu’yu çekmeleri değil mesele. Biz onların fotoğraflarını asla paylaşmıyoruz. Fotoğrafı çektiği halde çekmedim diyor bu adam. Batu bu insanı uyarıyor. Önceden böyle olduğunda insanlar silerdi. Batu böyle bir şey sanıyor. Çok korkunç bir olay.”

“Saldırganları cesaretlendirenler suçlu”

Raun'a ve erkek arkadaşına yönelik şiddete sosyal medyada tepki geldi. 

Velvele Medya: Uzun süredir sosyal medya platformlarında hedef gösterilen internet fenomeni trans kadın Mika Raun ve sevgilisine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Transfobiye alan açan, trans nefretini körükleyen, saldırganları cezalandırmak yerine cesaretlendiren herkes ve her kurum suçludur!

Demir Leblebi: Genç trans kadın Mika Raun Trans Onur Haftasında saldırıya uğradı|

Translara layık görülmeyen güzel hayatları mücadelemizle kazanacağız, şiddet ve transfobi çemberine inat buradayız; LGBTİQ+ varoluşlarımızdan vazgeçmiyoruz!

Kampüs Cadıları: Transfobiklerin nefret yorumlarına maruz kalan Mika Raun'a ve erkek arkadaşına saldırı düzenlendi! Bu saldırının sorumlusu LGBTİ+ nefretini körükleyen iktidar politikalarıdır. Mika'nın yanındayız!

Direnişin Renkleri: Trans kadın olduğu için sosyal medyada hedef gösterilen sosyal medya fenomeni Mika Raun Trans Onur Haftası'nda saldırıya uğradı! Nefret politikalarıyla şiddetin önünü açanlardan, yaşamlarımızı hiçe sayanlardan hesap soracağız! Hepimiz özgür olana dek mücadeleyi büyüteceğiz.

(EMK)

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