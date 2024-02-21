Trans kadın Derin S.’yi öldüren failin davası 23 Mayıs’a bırakıldı

Ankara’da 6 Ağustos 2023’te A.T.’nin kesici aletle yaralaması ile öldürülen Derin S. Davası dün (20 Şubat Salı) Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, İnsan Hakları Derneği Ankara şubesi LGBTİ+ Komisyonu, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+Dayanışma Derneği katıldı.

Kırmızı Şemsiye Derneği, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi ve Çağdaş Hukukçular Derneği davaya katılma talebinde bulundu ancak hakim katılma taleplerini reddetti.

Derin’in anne, baba ve kardeşinin davaya katılma talepleri ise kabul edildi.

“Ben bıçaklamadım, arbede esnasında bıçaklandı”

Pembe Hayat’ın geçtiği habere göre, sanığın savunmasıyla devam eden duruşmada sanık A.T., “Pişmanım, böyle bir olay ilk defa başıma geliyor” dedi. Sanık savunmasına şöyle devam etti:

“Derin benden borç para istedi. Onun için kredi çektim ama taksitleri ödemedi. Bana aslında ‘bayan’ değil, ‘erkek’ olduğunu söyledi. Olay günü aradım ve “evdeyim gel, paranı vereceğim.”

Duruşmada; eve gittiğini aralarında tartışma çıktığını ve Derin’in kendisine saldırdığını söyleyerek başka odaya gidip bıçak aldığını, Derin’in arkasından gittiğini elinden bıçağı almaya çalışırken arbede esnasında bıçaklandığını söyledi. Sanık: “Ben o anda kendimi korudum, ben bıçaklamadım, arbede esnasında bıçaklandı" dedi.

“Emniyetteki ifademi okutmadılar”

Hakim, sanığa polis ifadesinin ve hakim karşısındaki ifadesinin (emniyetteki ifadede aynı odadaki sehpanın üzerinden bıçağı aldığını söylüyor) çelişkili olduğunu söyledi. Sanık bunun üzerine, emniyetteki ifadesini kendisine okutmadan imzalattıklarını iddia etti.

Sanığın savunma esnasında Derin’den bahsederken sürekli kimlik ismini kullanması üzerine Hakim, mesajlarda ’iyilik meleği’ diye bahsettiğini ve şimdi neden kimlik ismini kullanarak konuştuğunu sordu. Sanık, ben o ismini kullanıyordum dedi.

Tanık beyanlarıyla devam eden duruşmada tanıklar; A.T.’nin Derin’i sürekli paramı ver diye tehdit ederek evini bastığını söyledi.

Tanık Ö., A.T.’nin evi bastığı bir zamanda Derin’in onu arayıp çağırdığını söyleyerek polis ve 112’yi aradığını söyledi.

Duruşmada; sanığın tutukluluğunun devamına, tanıklardan Ö.’nün olaydan bir yıl öncesinin HTS kayıtlarının istenmesine karar verildi. Sonraki duruşma 23 Mayıs 15.30’a bırakıldı.

(EMK)