Trans Erkekler ve trans maskülenler için Lambdaİstanbul’da etkinlik

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği trans erkekler ve trans maskülenler için bu akşam (4 Aralık Pazartesi) çevrimiçi bir etkinlik düzenliyor.

Saat 20.00’da gerçekleşecek ve sadece trans erkeklerle trans maskülenlerin katılacağı etkinlikle cinsellik üzerine konuşmalar yapılacak.

Dernek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliği şöyle duyurdu:

“Trans erkekler ve trans maskülenler cinselliği konuşuyor! "Bizler nasıl cinsel pratikler yaşıyoruz, ne gibi sorunlarımız var, sevişmek, mastürbasyon yapmak bizler için nasıl ilerliyor" gibi gibi sorularımızı sorup, deneyimlerimizi anlatıyoruz!"

"Anlatması, paylaşması kimi zaman çok zor olsa da, cinsellik bazen tabu olmasından dolayı bizi utandırsa da bir araya gelip kendimizi biraz açmaya çalışacağız. Utandırılmadan, utanmadan nasıl bunu konuşabiliriz hakkında düşüneceğiz. Sağlıklı ve güvenli cinsellik için nelere ihtiyacımız var diye konuşacağız. Gel, istersen dinle istersen konuş ama biz buradayız!”

Jitsi üzerinden gerçekleşecek etkinliğe katılmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvPanU5-tUSSvXUjmT8cfgm1RJYCE3Glv5iF-4VF2hstxwNQ/viewform

(ZA/EMK)