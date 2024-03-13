Trans annesi Nilüfer Kan Yeğin, TİP’ten Şişli Belediye Meclisi için aday

Toplumsal eşitlik ve LGBTİ+ hakları için mücadele eden bir isim olan Nilüfer Kan Yeğin, Türkiye İşçi Partisi’nden aday olarak Şişli Belediye Meclisi’ne aday oldu.

LİSTAG’dan Onur Ayı stickerları

Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa açık kimliği ile trans annesi olarak siyasette yer alan Nilüfer Kan Yeğin, 2022’den beri LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG) gönüllüsü olarak çalışıyor.

Türkiye İşçi Partisi’nden Belediye Meclisi için aday olan LİSTAG gönüllüsü Nilüfer Kan Yeğin, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) hazırladığı ve belediye başkan adayları & belediye meclis üyesi adayları tarafından imzalanan LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü & LGBTİ+ Belediye Meclis Üyesi Protokolü’nü de imzaladı.

"Her bir LGBTİ+ canımı ve ailesini desteklemek için buradayım"

Nilüfer Kan Yeğin LGBTİ+’ların ve ailelerinin yaşadığı sorunlara dair şunları söylüyor:

“Ben biri trans erkek olan 19 yaşında iki çocuk annesiyim. Bir LİSTAG annesi olarak, LGBTİ+ların ve ailelerinin yaşadığı zorlukları yürekten hissediyorum ve biliyorum. Bu sebeple, her bir LGBTİ+ canımı ve ailesini desteklemek için buradayım. Her çocuğun, sevgiyle büyümeye hakkı olduğuna ve adil bir dünyada eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum."

"Bu nedenle, Şişli’de LGBTİ+lara ve ailelerine yönelik sağlayacağımız destekleri artıracağız. Boysan’ın, Sedef’in, Eşitlik Birimlerinin belediyelerde, Boysan’ın annesi Sema’nın Kent Konseyi’nde actigi yoldan ilerleyecegiz, Sizlerin yanınızda olduğumuzu, seslerinizi duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Çünkü bizim için herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir Şişli önemli. Ve bu yolda, hiç kimseyi dışlamadan, kucaklayıcı bir ilçe oluşturmak için kararlılıkla ilerliyoruz.”

2008 yılında bir grup anne ve babanın bir araya gelmesiyle başlayan LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Ankara (GalaDer), Denizli, Antalya, İzmir’de LGBTİ+ Aile Örgütlenmelerinin kurulmasına öncülük etti ve yerelde güçlenmeleri için halen destek veriyor.

2013 yılında ilk gösterimini yaptığı “Benim Çocuğum” belgeseli ile Türkiye’de ve dünyada sesini geniş kitlelere ulaştırmayı başaran LİSTAG, özellikle çocuklarının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ebeveyn ve ailelere DESTEK, paydaşlarına EĞİTİM ve DANIŞMANLIK vermekte, toplumda LGBTİ+ İnsan Haklarının farkındalığını artırmak için siyasal adayları da desteklemek dahil savunuculuk faaliyetlerini devam ettiriyor.

Nilüfer Kan Yeğin hakkında

Liseyi bitirdikten sonra hem dil öğrenmek hem de Reklam & PR & Pazarlama sertifika programi için Londra’ya gitti. Reklam sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra, 2021’de çocukluğunun geçtiği Kocaeli Akmeşe’de tarım üretimine başlayarak “Kadınge” markasını kurdu. Buğday Derneği ve LiSTAG YK üyesidir. LiSTAG, AFAD ve Hayata Sarıl Lokantası’nda gönüllü olarak çalışmaktadır. Evli ve biri LGBTİ+ olan ikiz çocuk annesidir.

2024 Yerel Seçimleri’nde eşitlikçi, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile LGBTi+ların haklarını korumaya yönelik somut adımlar atılması için belediye meclis üyesi adayı oldu.

(EMK)