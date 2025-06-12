ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 08:49
1 dk Okuma

Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

"Yürümek istiyoruz, yürüyeceğiz. Hem de paparonsuz sokaklarda. Tıpkı Stonewall, tıpkı Gezi gibi dolu dolu."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

11. Trans Onur Haftası Komitesi, Trans Onur Haftası dolayısıyla dün (11 Haziran) İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) lazerle yazılama yaptı.

Komite, köprüye yansıttığı yazıda "16-22 Haziran, sessizlik, geliyoruz" yazdı.

“LGBTİ+’ları ima etmeyin, açıkça adımızı anın"
11. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ İLE SÖYLEŞİ
“LGBTİ+’ları ima etmeyin, açıkça adımızı anın"
27 Mayıs 2025

Komite, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, eylemlerini şöyle duyurdu:

"Yürümek istiyoruz, yürüyeceğiz. Hem de paparonsuz* sokaklarda. Tıpkı Stonewall, tıpkı Gezi gibi dolu dolu. Rak rak, tamam mı? Gömdüğün başını ne zaman kaldıracaksın? Korkunuzdan, cahilliğinizden çok daha güçlü ve örgütlüyüz. Topuk sesimizle başkaldırıyoruz. 16-22 Haziran tarihleri arasında 11. Trans Onur Haftası 'Başkaldırı' temasıyla gerçekleşecek. Hafta takvimi ve duyurular için takip et aşkım." 

* Lubunca, "polis" anlamına gelen kelime. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Trans Onur Haftası trans hakları boğaziçi köprüsü 15 temmuz şehitler köprüsü
ilgili haberler
Translar: Sokaklara yeni çıkmadık, sadece artık eğilmeden yürüyoruz
26 Mayıs 2025
/haber/translar-sokaklara-yeni-cikmadik-sadece-artik-egilmeden-yuruyoruz-307784
Trans Onur Haftası’nın teması belli oldu: Başkaldırı/Serhildan
16 Mayıs 2025
/haber/trans-onur-haftasinin-temasi-belli-oldu-baskaldiri-serhildan-307491
Trans aktivistler: 8 Mart’ta özellikle seçildik ve hedef gösterildik
10 Mart 2025
/haber/trans-aktivistler-8-martta-ozellikle-secildik-ve-hedef-gosterildik-305288
Trans kadınların dayanışma alanlarından ‘Bornova Sokak’ hedefte
20 Ocak 2025
/haber/trans-kadinlarin-dayanisma-alanlarindan-bornova-sokak-hedefte-303780
Öldürülen translar dört kentte anıldı
21 Kasım 2024
/haber/oldurulen-translar-dort-kentte-anildi-302014
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
“Bê trans jiyan nabe”*
20 Kasım 2024
/haber/be-trans-jiyan-nabe-301993
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
20 Kasım 2024
/haber/oldurulen-translar-icin-hayir-lokmasi-dagitmak-da-yasak-301982
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Translar: Sokaklara yeni çıkmadık, sadece artık eğilmeden yürüyoruz
26 Mayıs 2025
/haber/translar-sokaklara-yeni-cikmadik-sadece-artik-egilmeden-yuruyoruz-307784
Trans Onur Haftası’nın teması belli oldu: Başkaldırı/Serhildan
16 Mayıs 2025
/haber/trans-onur-haftasinin-temasi-belli-oldu-baskaldiri-serhildan-307491
Trans aktivistler: 8 Mart’ta özellikle seçildik ve hedef gösterildik
10 Mart 2025
/haber/trans-aktivistler-8-martta-ozellikle-secildik-ve-hedef-gosterildik-305288
Trans kadınların dayanışma alanlarından ‘Bornova Sokak’ hedefte
20 Ocak 2025
/haber/trans-kadinlarin-dayanisma-alanlarindan-bornova-sokak-hedefte-303780
Öldürülen translar dört kentte anıldı
21 Kasım 2024
/haber/oldurulen-translar-dort-kentte-anildi-302014
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
“Bê trans jiyan nabe”*
20 Kasım 2024
/haber/be-trans-jiyan-nabe-301993
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
20 Kasım 2024
/haber/oldurulen-translar-icin-hayir-lokmasi-dagitmak-da-yasak-301982
Sayfa Başına Git