Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

11. Trans Onur Haftası Komitesi, Trans Onur Haftası dolayısıyla dün (11 Haziran) İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) lazerle yazılama yaptı.

Komite, köprüye yansıttığı yazıda "16-22 Haziran, sessizlik, geliyoruz" yazdı.

11. İSTANBUL TRANS ONUR HAFTASI KOMİTESİ İLE SÖYLEŞİ “LGBTİ+’ları ima etmeyin, açıkça adımızı anın"

YÜRÜMEK İSTİYORUZ YÜRÜCEZ HEM DE PAPARONSUZ SOKAKLARDA. TIPKI STONEWALL TIPKI GEZİ GİBİ DOLU DOLU, RAK RAK TAMAM MIIĞ?



Gömdüğün başını ne zaman kaldıracaksın? Korkunuzdan, cahilliğinizden çok daha güçlü ve örgütlüyüz. Topuk sesimizle BAŞKALDIRIYORUZ.



+ pic.twitter.com/iuFpNjIo6c — 11. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) June 11, 2025

Komite, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, eylemlerini şöyle duyurdu:

"Yürümek istiyoruz, yürüyeceğiz. Hem de paparonsuz* sokaklarda. Tıpkı Stonewall, tıpkı Gezi gibi dolu dolu. Rak rak, tamam mı? Gömdüğün başını ne zaman kaldıracaksın? Korkunuzdan, cahilliğinizden çok daha güçlü ve örgütlüyüz. Topuk sesimizle başkaldırıyoruz. 16-22 Haziran tarihleri arasında 11. Trans Onur Haftası 'Başkaldırı' temasıyla gerçekleşecek. Hafta takvimi ve duyurular için takip et aşkım."

* Lubunca, "polis" anlamına gelen kelime. (TY)