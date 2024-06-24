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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 09:44
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 11:04
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Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

10. Trans Onur Haftası Komitesi, köprüye lazerle “ “Cesaretim aklını zorladı mı? Suskun değil, sokaktayız” yazdı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

10. Trans Onur Haftası Komitesi, dün (23 Haziran) kutlanan Trans Onur Yürüyüşü dolayısıyla İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) lazerle yazılama yaptı.

Komitenin, köprüye yansıttığı yazıda “Cesaretim aklını zorladı mı? Suskun değil, sokaktayız” yazdı.

10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik günbegün artan baskılar ve polis şiddeti nedeniyle bu sene kitlesel bir şekilde yürüyüş gerçekleştiremeyen trans aktivistler, İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı eylemliliklere gitti.

Gün içinde Kadıköy'de gözaltına alınan iki trans aktivist, akşam geç saatlerde serbest bırakıldı. (TY)

10. Trans Onur Haftası 10. Trans Onur Haftası Komitesi 2024 Onur Yürüyüşü
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/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
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/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
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