Trans aktivistlerden Boğaziçi Köprüsü eylemi

10. Trans Onur Haftası Komitesi, dün (23 Haziran) kutlanan Trans Onur Yürüyüşü dolayısıyla İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) lazerle yazılama yaptı.

Komitenin, köprüye yansıttığı yazıda “Cesaretim aklını zorladı mı? Suskun değil, sokaktayız” yazdı.

10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik günbegün artan baskılar ve polis şiddeti nedeniyle bu sene kitlesel bir şekilde yürüyüş gerçekleştiremeyen trans aktivistler, İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı eylemliliklere gitti.

Gün içinde Kadıköy'de gözaltına alınan iki trans aktivist, akşam geç saatlerde serbest bırakıldı. (TY)