Trakya'daki petrol ve doğal gaz projesi için TPAO’dan yanıt geldi: Veri yok

Trakya’da, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi dahil 35 bin 500 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili TPAO'dan yanıt geldi.
Acele kamulaştırmalara karşı hukuki süreçleri yürüten Avukat Güneş Gürseler’in, projenin kapsamı ve çevresel etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı bilgi edinme başvurusuna TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi.
TPAO’nun yanıtında, kamulaştırılacak taşınmazların konumları ve toplam yüzölçümü, mevcut ve planlanan ruhsat sayıları, projenin ekonomik değeri, etkilenecek tarım ve mera alanlarının büyüklüğü, su kaynakları ile tarihi alanların korunmasına yönelik önlemler hakkında somut bilgi verilmedi.
Kurum, sahada henüz faaliyetlerin başlamadığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine başvurulmadığını bildirdi.
"Bölge halkı bilgilendirilsin"
5 Eylül'de Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TPAO projesi için yapılan acele kamulaştırılma kararında, projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi olmadığını belirten Avukat Güneş Gürseler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında TPAO Genel Müdürlüğüne başvurdu.
Gürseler, Trakya Bölgesi’nin neredeyse tamamını kapsadığı aktarılan projeye ilişkin bölgede yaşayanların bilgilendirilmesini talep etti.
TPAO'ya soruldu: Tarım dışı faaliyet için izin alındı mı?
Avukat Gürseler petrol ve doğal gaz potansiyeli, ekonomik değer, çevresel etkiler, ruhsat alanları, tarım arazileri, meralar, su kaynakları ve tarihi alanların korunmasına ilişkin sorular yöneltti.
Başvuruda, proje alanındaki petrol ve doğal gaz potansiyelinin ne olduğu, bu potansiyelin ekonomik değeri ve sürdürülebilirliği ile proje için ÇED yapılıp yapılmadığı soruldu.
Projenin tüm uygulamalarıyla kaç metrekarelik alanda yürütüleceğinin açıklanması istenirken, mevcut ruhsat alanlarının nerelerde bulunduğu, kaç ruhsat verildiği ve kaç yeni ruhsat verilmesinin planlandığı da sorular arasında yer aldı.
Gürseler ayrıca bölgede halen yürütülen diğer madencilik ve enerji üretim faaliyetleri için verilen ruhsatların sayısını, bu ruhsatların hangi alanlarda bulunduğunu ve kapsadıkları toplam yüzölçümünü sordu.
Başvuruda, proje etki alanı içerisindeki meraların ve tarım arazilerinin yüzölçümlerinin açıklanması, vasfı değiştirilen mera bulunup bulunmadığının ve tarım alanlarında tarım dışı faaliyet için izin alınıp alınmadığının bildirilmesi istendi.
Proje alanında kalan akarsu ve göllerin hangileri olduğu ile tarihi eserler ve korunması gereken alanlar için alınan önlemler de TPAO'ya yöneltilen sorular arasında yer aldı.
TPAO: Kamulaştırılacak alanlar, teknik çalışmaların ardından belirlenecek
TPAO Genel Müdürlüğü, bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtta, ruhsat sahalarının tamamında faaliyet yürütülmeyeceğini belirterek kamulaştırma işlemlerinin yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacağını bildirdi:
Kamulaştırılması öngörülen alanlar teknik çalışmalar ve saha planlamaları tamamlandıktan sonra belirlenebilecektir.
Yanıtta, kamulaştırılacak taşınmazların konumları ve toplam yüzölçümüne ilişkin sayısal bilgi verilmedi.
Petrol ve doğal gaz rezerv miktarları açıklanmadı
TPAO, projenin petrol ve doğal gaz potansiyeline ilişkin soruya, rezerv miktarlarının arama ve sondaj faaliyetleri sonucunda belirlenebileceğini ifade ederek yanıt verdi:
Rezerv miktarları; rezervuar karakterizasyonu, kuyu verileri, üretim testleri ve uzun dönem performans analizleri sonucu belirlenebilecektir.
Kurum, proje alanında öngörülen petrol ve doğal gaz rezervinin miktarına, ekonomik değerine ve sürdürülebilirliğine ilişkin ise somut veri paylaşmadı.
“ÇED süreçlerine başvuru yapılmadı”
TPAO, projenin çevresel etki değerlendirme sürecine ilişkin soruya verdiği yanıtta, faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izin, onay ve yetkilendirmeler tamamlanarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Açıklamada, çevresel yükümlülüklerin ÇED mevzuatı doğrultusunda yerine getirildiği ifade edildi:
Petrol arama sondajı projesine başlarken ilk aşamada sondaj kuyusu kazılmadan, projenin çevresel etkilerini anlatan ve gerekli tedbirlerin alınacağına yönelik taahhütte bulunulan Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak söz konusu raporlar kuyuların bağlı bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin onayına sunulmakta ve onay alınmadan faaliyetlere başlanmamaktadır.
Kurum, Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi'nin mevcut durumuna ilişkin ise “Söz konusu projeye ilişkin henüz sahada faaliyetler başlamadığı için ÇED süreçlerine başvuru yapılmamıştır” açıklamasında bulundu.
"Mera arazilerinin vasfının değişmesi için başvuru yapılmadı"
Proje etki alanında bulunan meraların yüzölçümü ve bu meraların vasfının değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin soruya ise TPAO, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından herhangi bir mera arazisinin tahsis amacının değiştirilmesi için başvuru yapılmadığını bildirdi.
Ancak proje etki alanı içerisinde bulunan meraların toplam yüzölçümü konusunda bilgi verilmedi.
Proje kapsamında kaç adet ruhsat bulunduğu, ruhsat alanlarının nerelerde olduğu, kaç yeni ruhsat verilmesinin öngörüldüğü ve bölgede devam eden diğer madencilik ve enerji faaliyetlerinin kapsadığı alanlara ilişkin sayısal bilgiler paylaşılmadı.
Proje etki alanında bulunan tarım arazilerinin toplam yüzölçümü ve bu alanlarda tarım dışı faaliyet için izin alınıp alınmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.
Ayrıca proje alanı içerisinde hangi akarsu ve göllerin bulunduğu, tarihi eserler ile korunması gereken alanlar için ne tür önlemler alındığı sorularına da yanıt gelmedi.
(SC/CA)