ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 11:03 28 Ekim 2026 11:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 12:01 28 Ekim 2026 12:01
Okuma Okuma:  4 dakika

Trakya'daki petrol ve doğal gaz projesi için TPAO’dan yanıt geldi: Veri yok

TPAO'dan, Trakya’da 35 bin 500 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen petrol ve doğal gaz projesine ilişkin bilgi edinme başvurusuna yanıt geldi.

Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan

Görseli Büyüt
Trakya'daki petrol ve doğal gaz projesi için TPAO’dan yanıt geldi: Veri yok
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Trakya’da, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi dahil  35 bin 500 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili TPAO'dan yanıt geldi.

Acele kamulaştırmalara karşı hukuki süreçleri yürüten Avukat Güneş Gürseler’in, projenin kapsamı ve çevresel etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı bilgi edinme başvurusuna TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi.

TPAO’nun yanıtında, kamulaştırılacak taşınmazların konumları ve toplam yüzölçümü, mevcut ve planlanan ruhsat sayıları, projenin ekonomik değeri, etkilenecek tarım ve mera alanlarının büyüklüğü, su kaynakları ile tarihi alanların korunmasına yönelik önlemler hakkında somut bilgi verilmedi.

Kurum, sahada henüz faaliyetlerin başlamadığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine başvurulmadığını bildirdi.

"Bölge halkı bilgilendirilsin"

5 Eylül'de Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TPAO projesi için yapılan acele kamulaştırılma kararında, projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi olmadığını belirten Avukat Güneş Gürseler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında TPAO Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Gürseler, Trakya Bölgesi’nin neredeyse tamamını kapsadığı aktarılan projeye ilişkin bölgede yaşayanların bilgilendirilmesini talep etti.

TPAO'ya soruldu: Tarım dışı faaliyet için izin alındı mı?

Avukat Gürseler petrol ve doğal gaz potansiyeli, ekonomik değer, çevresel etkiler, ruhsat alanları, tarım arazileri, meralar, su kaynakları ve tarihi alanların korunmasına ilişkin sorular yöneltti.

Başvuruda, proje alanındaki petrol ve doğal gaz potansiyelinin ne olduğu, bu potansiyelin ekonomik değeri ve sürdürülebilirliği ile proje için ÇED yapılıp yapılmadığı soruldu.

Projenin tüm uygulamalarıyla kaç metrekarelik alanda yürütüleceğinin açıklanması istenirken, mevcut ruhsat alanlarının nerelerde bulunduğu, kaç ruhsat verildiği ve kaç yeni ruhsat verilmesinin planlandığı da sorular arasında yer aldı.

Gürseler ayrıca bölgede halen yürütülen diğer madencilik ve enerji üretim faaliyetleri için verilen ruhsatların sayısını, bu ruhsatların hangi alanlarda bulunduğunu ve kapsadıkları toplam yüzölçümünü sordu.

Başvuruda, proje etki alanı içerisindeki meraların ve tarım arazilerinin yüzölçümlerinin açıklanması, vasfı değiştirilen mera bulunup bulunmadığının ve tarım alanlarında tarım dışı faaliyet için izin alınıp alınmadığının bildirilmesi istendi.

Proje alanında kalan akarsu ve göllerin hangileri olduğu ile tarihi eserler ve korunması gereken alanlar için alınan önlemler de TPAO'ya yöneltilen sorular arasında yer aldı.

TPAO: Kamulaştırılacak alanlar, teknik çalışmaların ardından belirlenecek

TPAO Genel Müdürlüğü, bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtta, ruhsat sahalarının tamamında faaliyet yürütülmeyeceğini belirterek kamulaştırma işlemlerinin yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacağını bildirdi:

Kamulaştırılması öngörülen alanlar teknik çalışmalar ve saha planlamaları tamamlandıktan sonra belirlenebilecektir.

Yanıtta, kamulaştırılacak taşınmazların konumları ve toplam yüzölçümüne ilişkin sayısal bilgi verilmedi.

Petrol ve doğal gaz rezerv miktarları açıklanmadı

TPAO, projenin petrol ve doğal gaz potansiyeline ilişkin soruya, rezerv miktarlarının arama ve sondaj faaliyetleri sonucunda belirlenebileceğini ifade ederek yanıt verdi:

Rezerv miktarları; rezervuar karakterizasyonu, kuyu verileri, üretim testleri ve uzun dönem performans analizleri sonucu belirlenebilecektir.

Kurum, proje alanında öngörülen petrol ve doğal gaz rezervinin miktarına, ekonomik değerine ve sürdürülebilirliğine ilişkin ise somut veri paylaşmadı.

“ÇED süreçlerine başvuru yapılmadı”

TPAO, projenin çevresel etki değerlendirme sürecine ilişkin soruya verdiği yanıtta, faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izin, onay ve yetkilendirmeler tamamlanarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, çevresel yükümlülüklerin ÇED mevzuatı doğrultusunda yerine getirildiği ifade edildi:

Petrol arama sondajı projesine başlarken ilk aşamada sondaj kuyusu kazılmadan, projenin çevresel etkilerini anlatan ve gerekli tedbirlerin alınacağına yönelik taahhütte bulunulan Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak söz konusu raporlar kuyuların bağlı bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin onayına sunulmakta ve onay alınmadan faaliyetlere başlanmamaktadır.

Kurum, Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi'nin mevcut durumuna ilişkin ise “Söz konusu projeye ilişkin henüz sahada faaliyetler başlamadığı için ÇED süreçlerine başvuru yapılmamıştır” açıklamasında bulundu.

"Mera arazilerinin vasfının değişmesi için başvuru yapılmadı"

Proje etki alanında bulunan meraların yüzölçümü ve bu meraların vasfının değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin soruya ise TPAO, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından herhangi bir mera arazisinin tahsis amacının değiştirilmesi için başvuru yapılmadığını bildirdi.

Ancak proje etki alanı içerisinde bulunan meraların toplam yüzölçümü konusunda bilgi verilmedi.

Proje kapsamında kaç adet ruhsat bulunduğu, ruhsat alanlarının nerelerde olduğu, kaç yeni ruhsat verilmesinin öngörüldüğü ve bölgede devam eden diğer madencilik ve enerji faaliyetlerinin kapsadığı alanlara ilişkin sayısal bilgiler paylaşılmadı.

Proje etki alanında bulunan tarım arazilerinin toplam yüzölçümü ve bu alanlarda tarım dışı faaliyet için izin alınıp alınmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.

Ayrıca proje alanı içerisinde hangi akarsu ve göllerin bulunduğu, tarihi eserler ile korunması gereken alanlar için ne tür önlemler alındığı sorularına da yanıt gelmedi.

(SC/CA)

Haber Yeri
İstanbul
tpao Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CİMER Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi petrol arama Güneş Gürseler
Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan
tüm yazıları
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada aktif olarak çalışıyor. Tekirdağ merkezli Trakya genelinde çevre konularıyla ilgi Yeşil Gazete’ye dosya haberler hazırlıyor.Medya çalışmalarına yönelik çeşitli projelerde yer alıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
COP17’nin ardından: Dünya meralar için 1,2 milyar dolar ayırdı, Türkiye meralarının yarısını kaybetti
4 Eylül 2026
/haber/cop17nin-ardindan-dunya-meralar-icin-1-2-milyar-dolar-ayirdi-turkiye-meralarinin-yarisini-kaybetti-323153
TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatı 2028'e uzatıldı
10 Nisan 2026
/haber/tpao-nun-tekirdag-daki-arama-ruhsati-2028-e-uzatildi-318554
TPAO Şarköy’de doğalgaz sondaj kuyusu açacak
27 Şubat 2023
/haber/tpao-sarkoy-de-dogalgaz-sondaj-kuyusu-acacak-274857
Denetleme Kurulu: TPAO Ayrımcılık Yaptı
22 Haziran 2006
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
COP17’nin ardından: Dünya meralar için 1,2 milyar dolar ayırdı, Türkiye meralarının yarısını kaybetti
4 Eylül 2026
/haber/cop17nin-ardindan-dunya-meralar-icin-1-2-milyar-dolar-ayirdi-turkiye-meralarinin-yarisini-kaybetti-323153
TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatı 2028'e uzatıldı
10 Nisan 2026
/haber/tpao-nun-tekirdag-daki-arama-ruhsati-2028-e-uzatildi-318554
TPAO Şarköy’de doğalgaz sondaj kuyusu açacak
27 Şubat 2023
/haber/tpao-sarkoy-de-dogalgaz-sondaj-kuyusu-acacak-274857
Denetleme Kurulu: TPAO Ayrımcılık Yaptı
22 Haziran 2006
diğer yazıları
Rize’de hafızlık projesindeki şiddet şüphesine takipsizlik
11 Haziran 2026
Rize’de hafızlık projesindeki şiddet şüphesine takipsizlik
Marmaraereğlisi’ndeki kimyasal depolama terminalinde kapasite artışı
27 Mart 2026
Marmaraereğlisi’ndeki kimyasal depolama terminalinde kapasite artışı
Aynı işyeri için altıncı ÇED başvurusu
16 Ocak 2026
Aynı işyeri için altıncı ÇED başvurusu
OPET deposuna ÇED itirazı
27 Aralık 2025
OPET deposuna ÇED itirazı
Seymen Merası’nda 'Kuvars Kumu Projesi'ne ÇED freni
12 Aralık 2025
Seymen Merası’nda 'Kuvars Kumu Projesi'ne ÇED freni
Sayfa Başına Git