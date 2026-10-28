Trakya'daki petrol ve doğal gaz projesi için TPAO’dan yanıt geldi: Veri yok

Trakya’da, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi dahil 35 bin 500 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili TPAO'dan yanıt geldi.

Acele kamulaştırmalara karşı hukuki süreçleri yürüten Avukat Güneş Gürseler’in, projenin kapsamı ve çevresel etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı bilgi edinme başvurusuna TPAO Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi.

TPAO’nun yanıtında, kamulaştırılacak taşınmazların konumları ve toplam yüzölçümü, mevcut ve planlanan ruhsat sayıları, projenin ekonomik değeri, etkilenecek tarım ve mera alanlarının büyüklüğü, su kaynakları ile tarihi alanların korunmasına yönelik önlemler hakkında somut bilgi verilmedi.

Kurum, sahada henüz faaliyetlerin başlamadığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine başvurulmadığını bildirdi.

5 Eylül'de Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TPAO projesi için yapılan acele kamulaştırılma kararında, projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi olmadığını belirten Avukat Güneş Gürseler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında TPAO Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Gürseler, Trakya Bölgesi’nin neredeyse tamamını kapsadığı aktarılan projeye ilişkin bölgede yaşayanların bilgilendirilmesini talep etti.

TPAO'ya soruldu: Tarım dışı faaliyet için izin alındı mı?

Avukat Gürseler petrol ve doğal gaz potansiyeli, ekonomik değer, çevresel etkiler, ruhsat alanları, tarım arazileri, meralar, su kaynakları ve tarihi alanların korunmasına ilişkin sorular yöneltti.

Başvuruda, proje alanındaki petrol ve doğal gaz potansiyelinin ne olduğu, bu potansiyelin ekonomik değeri ve sürdürülebilirliği ile proje için ÇED yapılıp yapılmadığı soruldu.

Projenin tüm uygulamalarıyla kaç metrekarelik alanda yürütüleceğinin açıklanması istenirken, mevcut ruhsat alanlarının nerelerde bulunduğu, kaç ruhsat verildiği ve kaç yeni ruhsat verilmesinin planlandığı da sorular arasında yer aldı.

Gürseler ayrıca bölgede halen yürütülen diğer madencilik ve enerji üretim faaliyetleri için verilen ruhsatların sayısını, bu ruhsatların hangi alanlarda bulunduğunu ve kapsadıkları toplam yüzölçümünü sordu.

Başvuruda, proje etki alanı içerisindeki meraların ve tarım arazilerinin yüzölçümlerinin açıklanması, vasfı değiştirilen mera bulunup bulunmadığının ve tarım alanlarında tarım dışı faaliyet için izin alınıp alınmadığının bildirilmesi istendi.

Proje alanında kalan akarsu ve göllerin hangileri olduğu ile tarihi eserler ve korunması gereken alanlar için alınan önlemler de TPAO'ya yöneltilen sorular arasında yer aldı.