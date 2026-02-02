ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 08:45 2 Şubat 2026 08:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 08:47 2 Şubat 2026 08:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Trakya'da eğitime kar engeli

Trakya üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle iki kentte yarıyıl tatili bir gün uzatıldı.

BİA Haber Merkezi

Kırklareli ve Tekirdağ illlerinde valiliklerden yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniylebazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli’nde Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

Tekirdağ'da iki ilçede eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
tekirdağ kırklareli
