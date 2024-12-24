ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 10:03
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 10:03
1 dk Okuma

Trakya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39’a düştü

Devlet Su İşleri verileri, bölgedeki su kaynaklarının azalmasına dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trakya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39’a düştü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.

Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.

Türkiye barajlarındaki su sıkıntısı

Türkiye barajlarındaki su seviyeleri, bölgesel farklılıklar ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genel olarak, ülke genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 57,2 seviyesinde. Bu da geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artışı ifade ediyor.

İstanbul'da ise durum daha kritik. Kasım 2024 itibarıyla, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30,18'e kadar düştü. Özellikle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,07 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum, kuraklık ve yetersiz yağışların etkisiyle su kaynaklarının azaldığını gösteriyor.

Tekirdağ'da da benzer bir tablo mevcut. Naip Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 19'a düştü ve bu durum su sıkıntısı riskini artırdı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yurttaşların su kullanımında daha dikkatli olmaları, olası su sıkıntılarının önüne geçmek için kritik bir rol oynuyor.

Kaynak: Devlet Su İşleri, Anadolu Ajansı, Hürriyet Gazetesi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi kuraklık barajlarda doluluk oranı
ilgili haberler
Kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacak
4 Aralık 2024
/haber/kurakliga-karsi-tunca-nehri-ne-mini-baraj-kurulacak-302419
İznik Gölü’ndeki kuraklığa çözüm: Baraj ve dereler göle bağlanacak
27 Eylül 2024
/haber/iznik-golundeki-kurakliga-cozum-baraj-ve-dereler-gole-baglanacak-300152
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
28 Temmuz 2024
/haber/istanbul-un-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-60-in-altina-indi-297945
Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’nda su kalmadı
6 Ekim 2023
/haber/bodrumun-su-ihtiyacini-karsilayan-mumcular-barajinda-su-kalmadi-285956
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 26,56
15 Eylül 2023
/haber/istanbul-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-26-56-284044
İspanya barajlarındaki su seviyesi ilk kez yüzde 30’un altında
30 Ağustos 2023
/haber/ispanya-barajlarindaki-su-seviyesi-ilk-kez-yuzde-30-un-altinda-283369
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacak
4 Aralık 2024
/haber/kurakliga-karsi-tunca-nehri-ne-mini-baraj-kurulacak-302419
İznik Gölü’ndeki kuraklığa çözüm: Baraj ve dereler göle bağlanacak
27 Eylül 2024
/haber/iznik-golundeki-kurakliga-cozum-baraj-ve-dereler-gole-baglanacak-300152
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
28 Temmuz 2024
/haber/istanbul-un-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-60-in-altina-indi-297945
Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’nda su kalmadı
6 Ekim 2023
/haber/bodrumun-su-ihtiyacini-karsilayan-mumcular-barajinda-su-kalmadi-285956
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 26,56
15 Eylül 2023
/haber/istanbul-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-26-56-284044
İspanya barajlarındaki su seviyesi ilk kez yüzde 30’un altında
30 Ağustos 2023
/haber/ispanya-barajlarindaki-su-seviyesi-ilk-kez-yuzde-30-un-altinda-283369
Sayfa Başına Git