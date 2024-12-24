Trakya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39’a düştü

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.
Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.
Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.
Türkiye barajlarındaki su sıkıntısı
Türkiye barajlarındaki su seviyeleri, bölgesel farklılıklar ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genel olarak, ülke genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 57,2 seviyesinde. Bu da geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artışı ifade ediyor.
İstanbul'da ise durum daha kritik. Kasım 2024 itibarıyla, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30,18'e kadar düştü. Özellikle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,07 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum, kuraklık ve yetersiz yağışların etkisiyle su kaynaklarının azaldığını gösteriyor.
Tekirdağ'da da benzer bir tablo mevcut. Naip Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 19'a düştü ve bu durum su sıkıntısı riskini artırdı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yurttaşların su kullanımında daha dikkatli olmaları, olası su sıkıntılarının önüne geçmek için kritik bir rol oynuyor.
Kaynak: Devlet Su İşleri, Anadolu Ajansı, Hürriyet Gazetesi. (TY)