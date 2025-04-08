Traktör, tarla derken keçilere de icra

CHP Niğde Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, icra dosyalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

2025’in ilk 3 ayında açılan icra dosyası sayısının 2 milyon 687 bini geçtiği belirten Gürer, icra dairelerinde derdest dosya sayısının da 23 milyon 47 bine yükseldiğini söyledi.

Yurttaşların bankalara kredi ve kredi kartı borçlarının 4 trilyon 363 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini veren Gürer “Bir haftada 48 milyar TL’lik artış var” dedi. Bunun borçlanarak yaşamanın ve kredi kartına takla attırarak yaşama tutunmaya çalışmanın bir göstergesi olduğunu aktardı.

İşçi, çiftçi, küçük esnaf ve emeklilerin ekonomik kriz ile oluşan borçlarını ödemekte zorlandıklarını ifade etti.

Üretici borç kıskacında

Gürer daha sonra konuyu çiftçilerin borçlarına getirdi. Üretici, besici ve çiftçilerin bankalara olan borçlarının katlandığını, tarım sektörünün toplam borcunun 935 milyar 936 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. “Tarihin en yüksek tarım sektörü borcu” dedi.

Tarım sektörünün icra kıskacında olduğunu belirtip 2025’te traktör ve tarladan sonra keçi ve oğlakların da icra yoluyla satışa çıkarıldığını anlattı. Sadece 2025’in ilk üç ayında 111 traktör ve 2 bin 937 tarlanın icra yoluyla icra dairesi ve sulh mahkemesi tarafından satışa çıkarıldığını söyledi.

“Ahırda ve ağılda hayvanlara da icra geliyor” diyen Gürer, Çerkezköy’de hayvancılıkla uğraşan bir üreticinin borçları nedeniyle keçi ve oğlaklarının icra yoluyla satışa çıkarıldığını öğrendiğini aktardı.

Çerkezköy İcra Dairesi’nin borçlu üreticiye ait toplam 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak için ihale süreci başlattığını söyledi.

Gürer, “Söz konusu hayvanların ihale başlangıç tarihi 9 Nisan 2025 olarak belirlenirken, süreç 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin traktörü, tarlası ve hayvanı haczedilmemelidir. Tarım kesiminin boğazını sıkan iktidar, icrayı seyretmek yerine tarımda kalanlara sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Tarım stratejik bir alandır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Gıdayı üretenler korunmalıdır. Kırsal, yanlış tarım politikaları ile boşaldı. Genç nüfus tarıma yönelmiyor. Mevcut olan da ürettiğinden, beslediğinden kazanmıyor. Aracıya çalışıyor. Bir de ithal lobisi var. Milli ve yerli olanı bitiriyor. İktidar sorun çözme değil, seyretme noktasında duruyor.” diye konuştu.

Gürer, yaşanan bu durumun Türkiye’de hayvancılık sektörünün sorunlarına bir örnek olduğunu söyledi. Daha önce bizzat yerinde, Altunhisar’da banka borcu nedeniyle koyunları elinden giden ve ağılı boşalan bir hemşerisinin yaşadığı sürece tanıklık ettiğini de ifade etti.

Gürer “Küçük aile tipi işletmelerde çok sayıda ahır boş. Bu sefer de icra ile hayvanlar elden gidiyor. Ahır giderleri, yem giderleri, bakım ve aşı giderleri hayvancılığı sorunlu kılıyor. Hayvancılık, gelir-gider dengesi sağlanırsa sürdürülebilir. Bu sağlanamayınca da borçlar katlanıyor. İcra da kapıya dayanıyor. Ekonomik sorunlarla her kesimin derdi katlanırken, icralar da vatandaşın, besicinin, üreticinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Hayvancılıkta destekte yetersizlik var. Tüm çiftçi borçlarının ötelenip faizlerin silinmezse, icraları bu yıl çok konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin borçlarını ödeyemez hale geldiğini verilerle gösteren Gürer, “Üreticilerimiz, artan maliyetler karşısında direnemiyor. AKP iktidarının tarım politikaları nedeniyle her gün sorun yaşayanların dramlarına tanık oluyoruz. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin hayvanları, tarlaları ve traktörleri icra yoluyla satılıyor. Tarım sektörünün adeta boğazı sıkılıyor.” dedi.

İcra ve İflas Kanunu'nun "Haczi caiz olmayan mallar ve haklar" başlıklı 82. maddesinin 4 ve 7. fıkrasına göre çiftçinin malı haczedilemez. Yasaya göre; Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri;

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları haciz kapsamı dışındadır.

(HA)