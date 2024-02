Tracy Chapman'ın 'Fast Car'ı 35 yıl sonra tekrar Grammy sahnesinde

66. Grammy Müzik Ödülleri dün ABD'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Trevor Noah'ın yaptığı törende Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazandı.

Ödül alanların listesi Yılın albümü: Taylor Swift – Midnights

Yılın şarkısı: Billie Eilish – What Was I Made For?

En iyi klip: The Beatles - I'm Only Sleeping

Yılın kaydı: Miley Cyrus – Flowers

Yeni sanatçı: Victoria Monét

Geleneksel pop vokal albümü: Laufey - Bewitched

Solo pop performans: Miley Cyrus – Flowers

Grup/ikili pop performans: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Rap performansı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Rap şarkısı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Rap albümü: Killer Mike – Michael

R&B performansı: Coco Jones - ICU

R&B şarkısı: SZA – Snooze

R&B albümü: Victoria Monét – Jaguar II

Rock şarkısı: boygenius – Not Strong Enough

Rock albümü: Paramore – This Is Why

Rock performansı: boygenius – Not Strong Enough

Pop vokal albümü: Taylor Swift – Midnight

Dans kaydı: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

Dans elektronik albümü: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Metal performansı: Metallica – 72 Seasons

Alternatif müzik albümü: boygenius – The Record

Country şarkısı: Chris Stapleton – White Horse

Country albümü: Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Caz vokal albümü: Nicole Zuraitis - How Love Begins

Country performansı: Chris Stapleton – White Horse

Gecede "Fast Car" ile 1989 yılında 'En İyi Kadın Pop Vokal' dalında Grammy ödülünü kazanan Tracy Chapman da sahne aldı.

9 senedir sahneye çıkmayan 59 yaşındaki Tracy Chapman, 1988’de çıkardığı "Fast Car" şarkısını yeniden düzenleyen Luke Combs ile dün akşam düet yaptı. Şarkı dün ABD listelerinde 36 sene sonra tekrar bir numaraya çıktı.

Tonight, 35 years after winning a Grammy for 'best female pop vocal performance' with 'Fast Car', Tracy Chapman returns to the Grammys in a performance alongside Luke Combs. Here's ‘Fast Car’ through the decades. From the performance For Nelson Mandela in 1988 to today pic.twitter.com/lWiLuOu7aI — Tracy Chapman (@tchapmanonline) February 5, 2024

Chapman, televizyonda en son canlı performansını 2015 yılında, CBS'deki Late Show With David Letterman'da "Stand By Me" şarkısını söylediğinde gerçekleştirmişti.

"Fast Car", ABD'li şarkıcı-söz yazarı Tracy Chapman'ın 6 Nisan 1988'de Elektra tarafından kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümünün (1988) baş teklisi olarak yayımlanmıştı. Nelson Mandela 70. Doğum Günü Tribute programında yer alması, şarkının Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk on hit arasına girmesine ve Billboard Hot 100 listesinde altı numaraya yükselmesine yardımcı olmuştu.

Dönemin müzik eleştirmenleri şarkının sözlerinin çalışan yoksul bir kadının yoksulluk döngüsünden çıkmaya çalışmasını cesur ve gerçekçi bir öyküyle anlattığını belirtmişti.

Kaynak: Rolling Stone

(AÖ)