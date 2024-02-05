66. GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ
Tracy Chapman'ın 'Fast Car'ı 35 yıl sonra tekrar Grammy sahnesinde
66. Grammy Müzik Ödülleri dün ABD'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Trevor Noah'ın yaptığı törende Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazandı.
Ödül alanların listesi
Yılın albümü: Taylor Swift – Midnights
Yılın şarkısı: Billie Eilish – What Was I Made For?
En iyi klip: The Beatles - I'm Only Sleeping
Yılın kaydı: Miley Cyrus – Flowers
Yeni sanatçı: Victoria Monét
Geleneksel pop vokal albümü: Laufey - Bewitched
Solo pop performans: Miley Cyrus – Flowers
Grup/ikili pop performans: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
Rap performansı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
Rap şarkısı: Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
Rap albümü: Killer Mike – Michael
R&B performansı: Coco Jones - ICU
R&B şarkısı: SZA – Snooze
R&B albümü: Victoria Monét – Jaguar II
Rock şarkısı: boygenius – Not Strong Enough
Rock albümü: Paramore – This Is Why
Rock performansı: boygenius – Not Strong Enough
Pop vokal albümü: Taylor Swift – Midnight
Dans kaydı: Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
Dans elektronik albümü: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
Metal performansı: Metallica – 72 Seasons
Alternatif müzik albümü: boygenius – The Record
Country şarkısı: Chris Stapleton – White Horse
Country albümü: Lainey Wilson – Bell Bottom Country
Caz vokal albümü: Nicole Zuraitis - How Love Begins
Country performansı: Chris Stapleton – White Horse
Gecede "Fast Car" ile 1989 yılında 'En İyi Kadın Pop Vokal' dalında Grammy ödülünü kazanan Tracy Chapman da sahne aldı.
9 senedir sahneye çıkmayan 59 yaşındaki Tracy Chapman, 1988’de çıkardığı "Fast Car" şarkısını yeniden düzenleyen Luke Combs ile dün akşam düet yaptı. Şarkı dün ABD listelerinde 36 sene sonra tekrar bir numaraya çıktı.
Tonight, 35 years after winning a Grammy for 'best female pop vocal performance' with 'Fast Car', Tracy Chapman returns to the Grammys in a performance alongside Luke Combs. Here's ‘Fast Car’ through the decades. From the performance For Nelson Mandela in 1988 to today pic.twitter.com/lWiLuOu7aI— Tracy Chapman (@tchapmanonline) February 5, 2024
Chapman, televizyonda en son canlı performansını 2015 yılında, CBS'deki Late Show With David Letterman'da "Stand By Me" şarkısını söylediğinde gerçekleştirmişti.
"Fast Car", ABD'li şarkıcı-söz yazarı Tracy Chapman'ın 6 Nisan 1988'de Elektra tarafından kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümünün (1988) baş teklisi olarak yayımlanmıştı. Nelson Mandela 70. Doğum Günü Tribute programında yer alması, şarkının Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk on hit arasına girmesine ve Billboard Hot 100 listesinde altı numaraya yükselmesine yardımcı olmuştu.
Dönemin müzik eleştirmenleri şarkının sözlerinin çalışan yoksul bir kadının yoksulluk döngüsünden çıkmaya çalışmasını cesur ve gerçekçi bir öyküyle anlattığını belirtmişti.
Kaynak: Rolling Stone
(AÖ)