Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ standına bıçaklı saldırı

Trabzon’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle kurulan 'İmamoğlu'na özgürlük' standına bıçaklı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, olayın ardından polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Bir kişi yaralandı

Trabzon'daki yerel haber sitelerin girdiği habere göre, Trabzon CHP Gençlik Kolları, Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza kampanyası başlattı ve bu çerçevede ‘İmamoğlu’na özgürlük’ adıyla bir stant kurdu.

Ancak kimliği belirsiz bir şahıs, stantta bulunanlarla sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırgan, elindeki bıçakla standı devirdi ve bir partiliyi yaraladı.

Olayın hemen ardından çevredeki yurttaşlar duruma müdahale etti, ancak bıçaklı saldırganı uzaklaştırmakta zorlandılar. Çevredekilerin tepkilerine rağmen, saldırganın şiddeti devam etti. Bu sırada polis ekipleri olay yerine intikal ederek saldırganı gözaltına aldı.

Yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EMK)