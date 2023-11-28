Trabzon’da fırtına: 2 kişi denizde kayboldu

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişi aranıyor.

AA’nın haberine göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi:

“Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Kentin Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınaklarında dalgalara kapılan bir kişi, balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon genelinde belediyeler ve emniyet güçleri, denizden uzak durulmasını anons ediyor.

Giresun

Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. İlçe merkezinde ki gündür etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı.

Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.

Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgaların ciddi hasara yol açtığını söyledi: “Sahildeki işletmeler zarar gördü. 2-2,5 kilometrelik alanda tutar dalımız yok. Gerekli destekler sağlanırsa kısa zamanda yaralarımızı sararız. Şükürler olsun ölü ya da yaralımız yok ama hasarımız çok. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik.”

Dalgalar nedeniyle Görele, Tirebolu'nun Özlü, Karademir ve Doğancı köyleri ile Keşap'ın otogar ile Uluburun mevkisindeki Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve moloz sürüklendi.

Hatay

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz taşması sonucu su baskınları meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 212 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'da deniz taşması sonucu oluşan su baskınındaki çalışmalara destek vermek amacıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Niğde il AFAD Müdürlüklerinden personel, araç ve bot görevlendirmesi yapıldığı belirtildi:

“Deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahil yolu yaklaşık 80 santimetre suyla kaplanmış olup yol trafiğe kapatılmıştır. Kurtuluş, Çay, Hürriyet, Süleymaniye ve Savaş olmak üzere 5 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintileri yapılmıştır. Kızılay tarafından sıcak yemek ikramı yapılmaktadır.”

Kars ve Ardahan

Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden 2 çoban, ekiplerin çalışmasıyla donmak üzereyken bulundu.

Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ile Turan Atmaca, tedavi altına alındı.

Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle il merkezine bağlı Kocabahçe, Ataköy, Ağadeve köyleri, Kağızman ilçesine bağlı Yenice, Kömürlü ve Akören köyleri ile Selim ilçesinde çok sayıda evin çatısı uçtu, binalarda hasar oluştu.

Ardahan'da da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtınanın etkisiyle Çıldır ve Posof ilçeleri ile Taşdeğirmen ve Balçeşme köylerinde bazı evlerin çatıları yerinden söküldü. (AS)