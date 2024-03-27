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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 18:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 19:00
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Trabzon'da göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trabzon'da göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti
*Fotoğraf: AA

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

AA’nın haberine göre; Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, bölgede çalışan üç işçinin toprak altında kaldığını belirtti ve "Maalesef ekipler işçilerimizden ikisinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma gerçekleştirildiği sırada meydana gelen heyelan neticesinde üç işçinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden üç işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz” denildi.

Ekiplerin toprak altından çıkarttığı Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(RT)

Trabzon
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